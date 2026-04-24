나이스평가정보 안전보건평가 ‘SH1’ 등급 나이스디앤비 건설안전관리보고서 ‘SA1’ 등급

[헤럴드경제=서재근 기자] 티케이엘리베이터코리아는 올해 실시한 외부 기관의 안전 평가에서 잇달아 최고 등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

티케이엘리베이터는 기업 전문 평가기관인 나이스평가정보의 ‘2026 안전보건평가’에서 최고 등급인 SH1을 획득했고, 나이스디앤비의 ‘2026 건설안전관리보고서’에서도 가장 높은 SA1 등급을 받았다.

이번 평가는 티케이엘리베이터가 승강기 업계뿐 아니라 산업 전체에서도 가장 높은 수준의 안전보건 관리를 실행하고 있다는 점을 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

중대재해처벌법과 산업안전보건법을 기반으로 두 기관의 평가는 기업의 안전보건 경영체계, 중대재해 발생 이력 등을 검토해 등급을 책정하며, 공신력 있는 자료로 인정받아 외부 기관에 제출할 수 있다.

조영조 티케이엘리베이터 대표이사는 “안전은 우리 회사의 핵심 가치로, 이번 평가 결과는 일상에서 회사의 안전 수칙을 잘 따라준 모든 임직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 체계적인 안전 관리와 지속적인 개선을 통해 업계 전체의 안전 수준 향상에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 티케이엘리베이터는 지난해 ‘글로벌스탠더드경영대상’에서 안전 부문 대상을 차지했고, 2022년 승강기 안전 유공 대통령 표창을 수상했다.