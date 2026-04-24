[헤럴드경제=이명수 기자] 유명 헬스 크리에이터 김계란이 웹툰 주인공으로 변신해 독자들을 만난다.

뉴시스에 따르면, 카카오엔터테인먼트는 구독자 약 300만명을 보유한 헬스·운동 유튜브 채널 ‘피지컬 갤러리’ 운영자 김계란을 모델로 한 웹툰 ‘체육교사 김계란’을 26일 카카오페이지에서 독점 공개한다고 밝혔다.

‘체육교사 김계란’은 운동으로 모든 문제를 해결할 수 있다고 믿는 열혈 체육교사 김계란이 근육여고 3학년 3반 담임을 맡으며 벌어지는 이야기를 담은 학원 드라마다.

작품은 진로 고민, 친구 관계, 미래에 대한 불안 등 다양한 고민을 안고 있는 학생들이 김계란과 만나 성장하는 과정을 그린다. 학생들은 몸을 움직이고 부딪히며 스스로 변화를 만들어간다. 작품은 이러한 과정을 코믹한 요소와 함께 풀어낼 예정이다.

실제 모델인 김계란은 특수부대 UDT 출신으로, 강한 체력과 운동 콘텐츠를 바탕으로 큰 인기를 얻은 크리에이터다. 웹툰에서도 특유의 직설적이고 에너지 넘치는 캐릭터가 그대로 반영돼, 학생들의 고민 앞에서도 망설임 없이 행동을 끌어내는 인물로 그려진다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “김계란은 운동과 건강한 삶에 대한 진정성 있는 메시지로 수백만 명의 팬을 모은 크리에이터로, 웹툰에서도 특유의 에너지가 빛나며 많은 독자들에게 사랑받을 것으로 기대된다”며 “특히 청소년 독자들에게 공감을 이끌어낼 작품이다. 앞으로도 다양한 장르와 소재를 아우르는 색다른 작품들을 지속적으로 선보이며 감상의 즐거움을 드릴 예정”이라고 말했다.