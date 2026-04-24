‘한-베트남 비즈니스 포럼’서 진행 베트남 전력공사와는 HVDC 등 협력 논의

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 베트남의 EPC(설계·조달·시공) 및 건설 인프라 기업인 뉴테콘(NEWTECONS)과 ‘전력케이블 공급 및 인프라 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 MOU는 23일 이재명 대통령 베트남 순방을 계기로 열린 경제사절단 공식 행사 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’에서 진행됐다.

뉴테콘은 롱탄 국제공항을 비롯해 산업단지, 초고층 복합개발 등 대형 프로젝트를 수행해 온 베트남의 대표적인 EPC 및 건설 인프라 기업이다.

양사는 이번 MOU를 통해 전력케이블 제조 역량과 건설∙시공 역량을 결합해 에너지 인프라 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다. 이를 바탕으로 현지 인프라 개발 수요에 대응해 공동 사업 기회를 모색하고, 상호 교류를 통해 협력 범위를 지속 확장해 나갈 예정이다.

대한전선은 이날 행사에 앞서 22일 하노이에 위치한 베트남 전력공사(EVN) 본사에도 방문했다. 송종민 대한전선 부회장은 대한비나 법인장과 함께 응우옌 안 뚜안 EVN 대표이사(CEO) 등 주요 경영진을 만났다. 양사 경영진들은 초고압직류송전(HVDC) 전력망 사업과 현재 베트남에서 건설 중인 400㎸(킬로볼트)급 초고압(EHV) 케이블 공장 관련 현황을 공유했다.

대한전선은 베트남을 제2의 글로벌 생산 거점으로 낙점하고 생산 인프라 투자를 지속 확대하고 있다. 대한비나는 내년 완공을 목표로 베트남 최초의 400㎸급 EHV 케이블 공장을 건설 중이다.

송종민 부회장은 “베트남 경제사절단 일정 중 체결된 이번 협약은 양국 간의 에너지 인프라 분야 협력 강화와 공급망 안정화에 기여할 것으로 기대된다”며 “현지 유력 EPC 기업인 뉴테콘과의 협력은 빠르게 성장하는 베트남 에너지 인프라 시장에서 사업 기회를 확대하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.