[헤럴드경제=민성기 기자] 이준석 개혁신당 대표가 홍준표 전 대구시장의 국무총리 기용설과 관련해 “어렵다”고 말했다.

23일 이 대표는 BBS라디오 ‘금태섭의 아침저널’에 출연해 홍 전 시장이 이재명 정부의 국무위원으로 합류할 가능성에 대해 이같이 밝혔다.

이 대표는 “민주당 의원들은 정청래 대표도 하고 싶은 말을 다하는 상황에서 국무총리까지 그런 성향의 인물이 들어오면 힘들어진다고 생각하더라”라며 “사실 제가 봤을 때 이 대통령이 오히려 그런 점이 좋다고 생각할 수도 있다”고 했다.

그러면서 “정 대표가 말씀하실 때 홍준표 총리가 있다면 한마디로 제압이 가능하다. 현재 김민석 총리는 그런 역할이 쉽지 않다”며 “이 대통령의 생각은 잘 모르지만 그런 의도라면 나쁘지 않은 카드일 수 있다”고 덧붙였다.

이 대표는 6·3 지방선거과 관련해 “대한민국 국민 여러분께서 지금까지 이 대통령도, 국민의힘도 있지만 이번에도 비슷한 선택을 하신다면 비슷한 결과가 나올 거다. 콩 심은 데 콩 나고, 팥 심은 데는 팥 난다. 이번에는 새로운 거 심어보자”고 말했다.

이 대표는 “그래서 저는 오렌지나무 하나 심어보자고 말한다. 다 해본 선택들에서는 다른 결과가 나오기 어렵다”며 “새로운 선택을 해주시면 새로운 결과가 나온다. 합리적이고 이성적인 면을 강조하는 개혁신당의 역할이 있을 것”이라고 강조했다.