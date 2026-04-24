李 대통령, 베트남 순방 경제사절단 참석 ‘한국형 신도시 수출’ 복합개발사업 준공식 도시개발 뿐 아니라 인프라 전반 영역 확대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정원주 대우건설 회장이 이재명 대통령의 베트남 순방 경제사절단으로 참여해, 복합개발사업 준공과 데이터센터 업무협약(MOU)을 이끌며 한-베트남 우호 관계 확대를 위한 협력체계를 구축했다.

24일 대우건설에 따르면, 정 회장은 지난 21일부터 나흘간 한-베 비즈니스 라운드테이블과 하노이 B3CC1 복합개발사업 준공식 참석, 데이터센터 MOU 체결 등 주요 일정을 소화했다.

먼저 22일 하노이 스타레이크시티 내 ‘B3CC1 복합개발사업’ 준공식에 참석했다. 스타레이크시티 개발사업은 대우건설이 베트남에 수출한 한국형 신도시 수출 사례로, B3CC1 복합개발사업은 지하 3층~지상 35층, 2개 동, 연면적 21만1462m² 규모의 초대형 복합단지다. 현재 대우건설의 주도로 시행 및 투자, 시공에 이르기까지 사업 전 과정에 한국 기업들이 참여하고 있다.

이날 행사에는 김윤덕 국토교통부 장관, 쭝 비엣 중 하노이 부시장, 응우옌 꿕 히앱 베트남건설협회 회장 등 한국 및 베트남 주요 인사들이 참석했다.

흥옌성 끼엔장과 동나이성 년짝에서도 도시개발사업을 진행 중인 대우건설은 주거·상업시설, 교육 인프라, 대규모 아레나 건설 등 문화가 함께 하는 융복합 스마트시티 조성을 계획 중이다.

정 회장은 준공식에서 인사말을 통해 “B3CC1 복합개발사업은 한-베트남 경제협력의 상징으로 그 의미가 매우 크다”며 베트남 정부, 하노이시 관계자, 그리고 대한민국 정부 및 관계 기관에게 감사 인사를 전했다.

이어 같은 날 오후 베트남투자개발은행(BIDV) 본사에서 레 응옥 람 은행장과 면담을 갖고, 향후 베트남에서의 사업 계획을 설명했으며 이에 대한 협력과 투자를 요청했다. 베트남투자개발은행은 베트남을 대표하는 국영상업은행으로, 스타레이크시티를 포함한 대우건설의 주요 개발사업에 참여한 핵심 금융 파트너다.

아울러 정 회장은 이후 진행된 국빈만찬과 한-베 비즈니스 라운드테이블, 한-베 비즈니스 포럼 등 경제사절단 일원으로서 공식 일정에도 참석했다.

특히 하노이 JW 메리어트 호텔에서 열린 한-베 비즈니스 라운드테이블에서 정 회장은 이 대통령과 레 민 흥 베트남 총리 등 한국과 베트남의 정부 인사 및 주요 기업 경영진이 참석한 가운데, 대우건설이 베트남에서 추진 중인 사업들에 대해 간략히 설명하고 베트남 정부의 협력에 깊은 감사를 전했다.

정 회장은 “문화가 함께하는 융복합 스마트시티와 대규모 아레나 건설을 통해 양국의 문화 교류와 베트남 경제 성장에 기여하고 싶다”고 강조하며 데이터센터 건설, 북남고속철도, 원자력 발전 사업 등에 대한 참여 의사도 밝혔다.

한편 대우건설은 지난 23일 베트남 내 IT∙인프라 개발업체인 사이공텔(SaigonTel)과 ‘베트남 데이터센터 사업 공동참여를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 이를 통해 향후 베트남 내 데이터센터 설계·조달·시공(EPC) 및 공동 투자사업에서 협력할 계획이다.