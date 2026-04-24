중구 스마트쉼터 20개소에 제습·환기·공기청정 기능 갖춘 제품 설치 상대습도 40~60% 유지, 습도형 더위 대비 쾌적한 공공 쉼터 조성 2023년 강남구 그린 스마트쉼터 이어 공공 공간 공기질 관리 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔이 서울 중구 스마트쉼터 20개소에 제습·환기·공기청정 기능을 갖춘 제습 환기청정기를 설치했다.

경동나비엔은 서울 중구 ‘삼성본관앞’, ‘소공동주민센터’ 버스정류장 등 스마트쉼터 20개소에 제습 환기청정기를 설치했다고 24일 밝혔다. 올여름 습도가 높은 찜통더위가 예고된 가운데 시민들이 쾌적한 환경에서 대중교통을 기다릴 수 있도록 돕기 위한 취지다.

스마트쉼터는 폭염, 한파, 미세먼지 등 기상·환경 변화 속에서 시민들이 편안하게 대중교통을 기다릴 수 있도록 조성된 공공 쉼터다. 냉난방, 공기정화, 와이파이 등 스마트 서비스를 제공한다.

경동나비엔은 앞서 2021년 서울시 미세먼지 프리존 쉘터, 2023년 강남구 그린 스마트쉼터에 환기청정기를 설치한 바 있다. 이번 중구 스마트쉼터에는 제습 기능까지 갖춘 제품을 설치해 여름철 공공 쉼터의 쾌적성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

경동나비엔의 제습 환기청정기는 제습, 환기, 공기청정 기능을 통해 실내 공기를 통합 관리하는 제품이다. ‘듀얼 제습 설루션’을 적용해 사람이 쾌적하게 느끼는 상대습도 40~60%를 유지하도록 돕는다. 에어컨이나 일반 제습기와 달리 온도 변화 없이 습도를 효율적으로 관리할 수 있는 점도 특징이다.

냉난방 에너지 절감 효과도 기대된다. 습도를 낮추면 같은 온도에서도 더 시원하게 느껴지는 만큼, 냉방기기와 함께 사용할 경우 체감온도를 낮춰 과냉방을 줄일 수 있다는 설명이다. 불쾌지수가 높아지는 ‘습도형 더위’가 예상되는 올여름 공공 쉼터 내 활용도가 커질 것으로 보인다.

제습 환기청정기는 환기와 공기청정 기능을 통해 실내 공기질도 관리한다. ‘에어모니터’로 이산화탄소, 라돈, 휘발성유기화합물, 온도, 습도 등 실시간 공기질을 확인하고 측정값에 따라 자동으로 환기와 공기청정을 수행한다. 내부 공기를 정화하는 동시에 청정 필터 시스템을 거친 외부 공기를 실내로 공급하는 방식이다.

한편 경동나비엔은 지역사회 상생 활동의 일환으로 서울 중구 대표 행사인 ‘2026 이순신축제’도 후원한다. 이순신축제는 4월 25일 명보아트홀 사거리 일대에서 열릴 예정이다.