한국실내건축가협회와 ‘2026 인테리어 세미나’ 공동 개최 전국 홈씨씨 파트너사 등 60여명 참석, 주거 공간 인사이트 공유 고단열 창호·신개념 바닥재·인테리어필름 등 주요 제품도 소개

[헤럴드경제=홍석희 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 한국실내건축가협회와 공동으로 ‘2026 인테리어 세미나’를 열고 주거 공간 트렌드와 제품 인사이트를 공유했다.

KCC글라스는 홈씨씨가 지난 23일 조선팰리스 서울 강남에서 한국실내건축가협회와 ‘2026 인테리어 세미나’를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 세미나에는 전국 홈씨씨 주요 파트너사 대표와 관계자 등 60여명이 참석했다. 주거 공간 트렌드에 대한 인사이트를 공유하고 파트너사와 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 홈씨씨와 한국실내건축가협회가 공동 기획한 첫 세미나라는 점에서도 의미를 더했다.

세미나는 오전과 오후 세션으로 나뉘어 진행됐다. 오전 세션에서는 한국실내건축가협회 소속 디자이너들이 연사로 나서 주거 공간의 방향성을 제시했다.

임성근 214스페이스 대표는 ‘5세대 아파트의 시작’을 주제로 다양한 삶과 기능을 수용하는 복합 기능형 주거 단지를 제안했다. 신중배 논스페이스 대표는 ‘집, 사유의 장면 되다’를 주제로 휴식과 사유의 공간으로서 집의 본질과 정서적 가치를 조명했다. 안광일 백에이어소시에이츠 대표는 ‘사람과 삶, 관계가 중심이 되는 공간’을 주제로 거주자와 공간이 유기적으로 소통하는 주거 공간 디자인을 소개했다.

오후 세션에서는 홈씨씨의 주요 제품이 소개됐다. 더블로이유리가 적용된 고단열 창호 ‘홈씨씨 윈도우 ONE 빌라즈’, 부드러운 보행감과 고급스러운 디자인을 결합한 바닥재 ‘포레스톤’, 334종 디자인을 갖춘 실내 마감재 ‘비센티 인테리어필름’, 이탈리아산 프리미엄 세라믹 타일 ‘센스톤 울트라’ 등이 참석자들의 관심을 모았다.

연사로 참여한 임성근 대표는 “주거 공간의 미래 방향을 산업 전반의 다양한 시각에서 공유할 수 있었던 의미 있는 자리였다”고 말했다.

KCC글라스 관계자는 “주거 공간 패러다임 전환기에 파트너사들과 인사이트를 공유하기 위해 이번 세미나를 마련했다”며 “앞으로도 한국실내건축가협회와 협력을 바탕으로 실내건축 산업 발전과 상생 기반 확대에 지속적으로 나서겠다”고 말했다.