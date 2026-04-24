[헤럴드경제=최원혁 기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 남편으로부터 결혼기념일 선물로 자동차를 받았다고 밝혔다.

23일 서동주는 자신의 인스타그램에 “세상에, 남편이 결혼기념일(혼인신고 기념일)에 자동차를 선물해 줬어요”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

서동주는 “사실 지난달에 일이 너무 많았고, 개인적으로도 힘든 시간을 보내느라 제 생일인지, 결혼기념일인지, 화이트데이인지 아무것도 제대로 챙기지 못했다”며 “그래서 더더욱 예상 못 한 순간에 받은 이 선물이 너무 크게 와닿았던 것 같다”고 했다.

그러면서 “용돈 받는 남편이 대체 어떻게 이걸 준비했는지 저도 아직 믿기지가 않는다”고 덧붙였다.

함께 공개한 사진에는 결혼기념일 선물로 벤츠 차량을 받은 서동주가 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 특히 차량의 트렁크에는 ‘사랑해’라고 적힌 풍선들도 꾸며져 있어 눈길을 사로잡는다.

한편 서동주는 지난해 6월 4살 연하의 연인과 결혼식을 올렸다. 남편은 매니지먼트 업계 종사자다. 서동주가 방송 활동을 하면서 자연스럽게 가까워졌고 부부의 인연을 맺게 됐다.