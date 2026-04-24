해외 시장 공략을 위한 전략적 협약 체결 한미글로벌 사업관리 역량 결합해 대응

[헤럴드경제=김광우 기자] 네이버클라우드는 한미글로벌과 22일 사우디아라비아를 포함한 글로벌 대규모 데이터센터 구축사업의 공동 참여를 위한 전략적 업무 협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 사우디를 포함한 중동 및 해외 데이터센터 구축 프로젝트를 공동으로 대응하고, 세계 시장에서의 기술 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.

네이버클라우드는 데이터센터 구축에서 클라우드·AI 서비스 등을 아우르는 풀스택 역량을 바탕으로 인프라 기술 방향성 및 전략 수립, 글로벌 규격에 맞는 사업 구조와 서비스 모델 설계를 담당한다.

한미글로벌은 데이터센터 설계·시공 자문, 일정 및 비용 관련 프로젝트 관리, 사우디 현지 인허가 및 사업 수행 업무를 맡는다.

네이버클라우드는 사우디아라비아 국립주택공사(NHC)와의 합작법인인 ‘네이버 이노베이션’을 통해, 디지털 트윈 구축 사업과 지도 기반 슈퍼앱 개발 등 디지털·AI 서비스 중심의 협력 기반을 다져왔다.

네이버클라우드 관계자는 “데이터센터 사업 협약은 사업 반경을 인프라 영역까지 넓히며, 사우디의 중장기적인 디지털 전환의 핵심 파트너로 자리매김하는 토대가 될 것으로 기대된다”고 설명했다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “네이버클라우드는 현지 법인 설립과 주요 기관과의 협력을 통해 실행 기반을 갖췄으며, 한미글로벌 또한 중동에서 수많은 프로젝트를 완수한 검증된 파트너”라며 “이번 협약을 기반으로 중동 및 신흥 시장에서의 디지털 인프라 구축 수요에 적극 대응해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 한미글로벌은 2007년 중동 시장에 진출한 이후 현재까지 50여 개 프로젝트를 성공적으로 수행하며 현지 사업 역량을 입증해 왔다.