한국 발행 기술·베트남 자산 결합 첫삽 제도권 금융기관 협력도 단계적 확대 계획

[헤럴드경제=김유진 기자] 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘피스(PIECE)’를 운영하는 바이셀스탠다드가 베트남 핀테크 기업 머니파이(MoneyFi)와 손잡고 크로스보더 토큰증권 사업에 나선다. 양국의 디지털 자산 법제화가 동시에 진행되는 가운데, 실물자산 기반 토큰증권 협력 모델을 구축하려는 시도다.

바이셀스탠다드는 24일 머니파이와 한국·베트남 간 토큰증권 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 이재명 대통령의 베트남 국빈방문 경제사절단 일정 중 하노이에서 이뤄졌다.

양사는 베트남 현지 실물자산을 한국 토큰증권 구조로 발행하기 위한 기술 표준 공유와 발행 구조 설계를 공동 추진할 계획이다. 협력 구조는 자산 소싱, 토큰증권 발행·구조화, 크로스보더 유통 설계로 구성된다.

머니파이는 베트남 현지 자산 발굴과 규제 대응을 맡고, 바이셀스탠다드는 해당 자산을 국내 제도권 토큰증권 구조로 발행·구조화한다. 바이셀스탠다드의 싱가포르 법인 BSFX는 한국·싱가포르·베트남을 잇는 유통 구조 설계를 담당할 예정이다. 양사는 올해 하반기 파일럿 프로젝트 착수를 목표로 발행 구조 설계와 표준 공유를 구체화한다는 방침이다.

한국은 올해 초 토큰증권 관련 법안이 국회를 통과하고 유통 플랫폼 예비인가 절차가 진행 중이다. 베트남 역시 디지털 자산을 민법상 자산으로 인정하는 법제 기반을 마련하고 샌드박스 체제를 가동하고 있다. 바이셀스탠다드는 이번 협력을 시작으로 베트남 제도권 금융기관과의 협력도 단계적으로 확대할 계획이다.

신범준 바이셀스탠다드 대표는 “한국과 베트남이 같은 시점에 디지털 자산 법제화를 진행하고 있다는 점은 크로스보더 협력의 조건이 갖춰지고 있음을 의미한다”며 “양국 시장을 연결하는 구체적인 사업 모델을 단계적으로 구축해 나갈 것”이라고 말했다.