‘볼레로’ 등 3부 구성 공연 AI와 오케스트라 협연 눈길

[헤럴드경제-박병국 기자] 서울 서초구는 서초문화재단 산하 서초교향악단이 프랑스 칸에서 열린 ‘세계AI영화제(WAIFF)’에 초청받아 본선 시상식과 개막식에서 인상적인 공연을 선보였다고 24일 밝혔다.

세계AI영화제는 인공지능(AI) 기술을 활용한 영화·광고·융합 콘텐츠를 소개하는 국제 행사다. 지난해 프랑스 니스에서 처음 개최된 이후 올해 세계 영화계의 상징적 무대인 칸에서 두 번째로 열렸다. 올해에는 21~22일(현지시간) 개최됐다. 전 세계 80여 개국에서 5500편의 작품이 출품됐다. 특히 이번 영화제는 중국 배우 공리가 페스티벌 프레지던트(심사위원장)를 맡아 눈길을 끌었다.

‘칸 국제영화제’가 열리는 공연장인 팔레 데 페스티벌에서 오케스트라 편성 공연만으로 개막무대를 선보인 것은 이번이 처음이다.

서초교향악단의 공연은 총 3부에 걸쳐 진행됐다. ▷1부 ‘클로드 를르슈에게 바치는 헌정(Honoring Claude Lelouch)’에서는 라벨의 ‘볼레로’를 연주, 프랑스 거장이자 전년도 영화제 명예위원장이었던 클로드 를르슈에게 경의를 표했다. ▷2부 ‘새로운 비전(New Vision)’에서는 바르토크의 ‘루마니안 포크 댄스’와 바칼로프의 영화 ‘일 포스티노’ 음악을 통해 유럽 음악의 다채로운 정서를 선보였다. ▷3부 ‘한국의 소리(The Sound of Korea)’에서는 인간문화재 양승희의 ‘가야금 산조’와 노향의 ‘아리랑 랩소디’ 등 협연을 통해 한국 전통음악의 깊이와 아름다움을 세계에 알렸다.

공연의 마지막은 AI와 오케스트라의 협연으로 장식돼 기술과 예술이 어우러진 인상적인 무대를 완성했다. 행사 주최자이자 세계AI 영화제(WAIFF) 설립자인 마르코 란디는 배종훈 서초문화재단 예술총감독과 서초구에 감사를 전했다.

배 감독은 국군교향악단 창설자로, 2016년부터 서초교향악단의 상임지휘자로 활동하고 있다. 6·25 참전국 월드투어를 비롯해 ▷2023년 뉴욕 카네기홀 ‘한국전쟁 정전 및 한미동맹 70주년 기념콘서트’ ▷2024년 뉴욕 센트럴파크 ‘한미친선음악회’ ▷2025년 워싱턴DC·영국·독일 ‘광복 80주년 콘서트’ 등 다양한 무대를 선보인 바 있다.

올해는 한·불 수교 140주년이다. 이번 공연이 ‘AI 문화예술도시 서초’ 비전을 국제무대에 알린 계기가 됐다고 서초구는 전했다.