하노이 관광·하롱베이 럭셔리 크루즈 결합, 5일 상품 선봬 노팁·노옵션·노쇼핑 3무 구성…단거리 고급 여행 수요 공략 앰버서더 크루즈 1박 2일, 미식·트레킹·보트·태극권 체험 포함

[헤럴드경제=홍석희 기자] 교원투어 여행이지가 베트남 하노이 관광과 하롱베이 럭셔리 크루즈를 결합한 프리미엄 패키지 상품을 출시했다.

여행이지가 선보인 ‘하노이·하롱베이 5일’은 하노이를 거점으로 하롱베이 럭셔리 크루즈 일정을 연계한 상품이다. 노팁, 노옵션, 노쇼핑 3무 구성으로 여행 자체에 집중할 수 있도록 설계됐다.

교원투어는 최근 단거리 여행지에서도 고품격 여행 수요가 늘어나는 흐름에 맞춰 이번 상품을 기획했다. 고객 선호도가 높고 재방문 수요가 많은 베트남 시장에서 프리미엄 상품 비중을 확대하겠다는 전략이다.

일정은 하노이 2박과 크루즈 선상 1박으로 구성됐다. 핵심 일정은 하롱베이 앰버서더 크루즈 탑승이다. 고객은 1박 2일 동안 크루즈에 머물며 하롱베이 주요 명소를 둘러볼 수 있다.

크루즈 일정에서는 하롱베이와 바이투롱베이 일대의 석회암 절경을 감상할 수 있다. 송솟 동굴 탐방, 티톱섬 트레킹, 항루언 보트 체험, 수상마을 관광 등도 포함됐다.

선상 미식 프로그램도 마련됐다. 프리미엄 뷔페와 애프터눈 티, 해피아워 프로그램, 저녁 코스 요리가 제공된다. 야간에는 오징어 낚시 체험과 라이브 밴드 공연이 진행되고, 다음 날 아침에는 선상 태극권 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

하노이에서는 5성급 호텔 숙박과 전일 자유 일정이 제공된다. 고객은 취향에 따라 하노이에서 시간을 보낼 수 있으며, 공항과 호텔 간 왕복 픽업 서비스도 포함된다.

교원투어 관계자는 “하노이 자유 일정과 하롱베이 럭셔리 크루즈 일정을 결합해 상품 경쟁력을 높였다”며 “단거리 여행지에서도 프리미엄 여행 상품 수요가 확대되는 만큼 관련 상품 라인업을 지속 강화하겠다”고 말했다.