초기 개발부터 상업 생산까지 전 주기 서비스 소개 2D 자동화 폐쇄 플랫폼 통한 고품질 대량 생산 제안 국내외 바이오 기업과 중장기 파트너십 구축 추진

[헤럴드경제=최은지 기자] 코오롱생명과학의 자회사 코오롱바이오텍(대표이사 오범용)이 오는 28일부터 30일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘바이오 코리아 2026(BIO KOREA 2026)’에 참가해 신규 고객사 발굴 및 협력 기회 확대에 나선다고 24일 밝혔다.

코오롱바이오텍은 행사 기간 단독 부스를 운영하며 위탁개발생산(CDMO) 전문성을 강조할 예정이다. 특히 초기 개발 단계부터 임상, 상업 생산까지 이어지는 ‘전(全) 주기 서비스(End-to-End)’ 역량을 집중적으로 소개하며 고객사와의 접점을 강화한다는 방침이다.

이번 전시의 핵심은 ‘임상 단계별 맞춤형 서비스’다. 초기 임상 단계 기업에는 상업 공급 경험을 바탕으로 확장성 있는 공정개발과 우수의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 최적화 서비스를 제공한다. 후기 임상 및 상업화 단계 기업에는 오염 위험을 최소화하면서 고품질·고수율 생산을 지원하는 ‘2D 자동화 폐쇄 플랫폼(2D Automated Closed Platform)’ 기술을 제안한다.

아울러 우수한 파이프라인을 보유한 국내외 바이오 기업과의 중장기 파트너십 구축도 추진한다. 초기 단계에서는 시료를 합리적인 비용으로 제공해 고객사의 부담을 낮추고, 이후 임상과 상업 생산으로 협력 범위를 확대해 상호 성장 기반을 마련한다는 전략이다.

코오롱바이오텍은 세포치료제, 유전자치료제, 엑소좀치료제 등 첨단바이오의약품 분야에서 20년 이상의 생산 경험과 탄탄한 GMP 제조 인프라를 보유하고 있다. 셀뱅킹(Cell Banking)부터 대량 생산 공정 개발, 원료 및 완제 의약품 제조까지 바이오 의약품 생산 전 공정을 아우르는 통합 서비스를 제공 중이다.

글로벌 시장에서의 신뢰도 역시 검증됐다. 코오롱바이오텍은 100건 이상의 상업 배치 생산 경험과 더불어 식품의약품안전처(MFDS) 및 미국 식품의약국(FDA)에 다수의 임상시험계획(IND) 제출 실적을 보유하고 있다. 현재 코오롱티슈진이 개발 중인 무릎 골관절염 치료제 ‘TG-C’의 미국 상업화에 대비한 대량 생산 공정도 구축 중이며, 이를 통해 아시아 바이오 기업의 미국·일본 시장 진출도 적극적으로 지원하고 있다.

오범용 코오롱바이오텍 대표는 “코오롱바이오텍은 CDMO 분야에서 다양한 프로젝트를 수행하며 독보적인 역량을 쌓아왔다”며 “이번 바이오 코리아 2026에서 차별화된 생산 솔루션을 선보여 고객사를 위한 최적의 파트너로서 거듭나겠다”고 밝혔다.