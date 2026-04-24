유튜브 ‘자주로운 생활’ 흥행에 냄비·스텐팬·자석 수납용품 판매 급증 주물 양수냄비 매출 237% 상승, 자석 선반 판매량 154% 늘어 3탄 ‘육아 고수’까지 공개…자주, 생활 설루션 브랜드 각인 속도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주가 배우 이정현과의 협업 효과를 톡톡히 보고 있다. 유튜브 콘텐츠 공개 이후 영상에 등장한 제품들의 매출이 큰 폭으로 상승하면서다.

신세계까사는 자주가 이정현과 협업해 선보인 콘텐츠 ‘살림 고수 이정현의 자주로운 생활’이 소비자들의 호응을 얻고 있다고 밝혔다. 이 콘텐츠는 자주가 내세우는 ‘생활의 불편함을 해결하는 실용적 설루션’이라는 브랜드 가치를 보다 널리 알리기 위해 기획됐다.

이정현의 유튜브 채널을 통해 공개된 해당 콘텐츠는 높은 관심을 끌었다. 1탄은 조회수 4만9000회, 2탄은 2만3000회를 넘겼다. 이정현이 실제 생활 속에서 자주 제품을 활용해 집안일을 보다 간편하게 해결하는 모습을 보여주면서 공감대를 끌어냈다는 평가다.

실제 매출도 뛰었다. 1탄 ‘요리 고수’ 편에서 소개된 ‘가벼운 주물 양수냄비 20cm’는 영상 공개 직후 일주일간인 3월 23일부터 29일까지 매출이 직전 주인 3월 16일부터 22일까지보다 237% 상승했다. 이정현은 해당 제품으로 도미솥밥을 만들며 ‘요리 치트키’로 소개했다.

신세계까사 자주 관계자는 “이정현이 실생활에서 자주 제품을 활용해 살림을 더 스마트하게 해결하는 모습이 소비자들의 공감과 호응을 이끌어내고 있다”며 “앞으로도 생활 속 불편함을 해결하는 실용적 제품과 삶의 질을 높이는 설루션을 함께 제안해 한국 생활방식을 대표하는 라이프스타일 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.