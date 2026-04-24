산업안전보건공단 수여 설계, 생산 등 전 과정에서 안정성 인정 받아 HD현대사이트솔루션 인증 기종 확대 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대사이트솔루션은 최근 한국산업안전보건공단으로부터 안전인증 S마크를 획득했다고 24일 밝혔다.

이번 인증은 3.5톤 이하급 소형 전동지게차 17개 모델을 대상으로 이뤄졌다. HD현대사이트솔루션은 향후 인증 기종을 확대할 계획이다.

S마크는 국가 지정 안전보건 전문기관인 한국산업안전보건공단이 제품 안전성은 물론 제조사의 품질관리 역량까지 종합적으로 평가해 부여하는 공식 인증이다. 설계부터 생산에 이르는 전 과정의 안전성과 신뢰성을 검증받아야 획득할 수 있다.

산업현장에서 안전사고 예방에 대한 요구가 높아지는 가운데 이번 인증은 장비 안전성에 대한 객관적 신뢰도를 확보했다는 점에서 의미가 있다. 해당 인증 제품을 구매하는 고객은 정부 보조금 및 정책자금 융자 지원 대상에 포함되는 등 고객의 도입 부담을 낮추는 효과도 기대된다.

HD현대사이트솔루션의 국내 전동지게차 판매량은 연간 1500대 수준이다. 이번 S마크 인증을 계기로 시장 점유율을 끌어올리겠다는 방침이다. HD현대사이트솔루션 관계자는 “이번 안전인증 획득은 제품 안전성과 품질관리 체계를 동시에 인정받은 결과”라며 “향후 인증 기종 확대를 통해 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 제품을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.