‘자동차 분야 기술 인력 양성 MOU’ 체결 현대차그룹, 현장 중심 교육으로 실무 인재 육성 올해 하반기부터 2031년까지 시행

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 한국국제협력단(코이카), 베트남 정부 등과 국제 협력을 통해 베트남 현지 자동차 분야 기술 인력 양성을 위해 협력한다.

현대차그룹은 23일(현지 시간) 하노이 JW메리어트 호텔에서 코이카, 베트남 교육훈련부와 함께 ‘베트남 자동차 분야 기술 인력 양성을 위한 협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 24일 밝혔다.

이날 협약식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 장원삼 코이카 이사장, 베트남 교육훈련부 레 꿘 차관 등이 참석했다.

현대차그룹은 코이카와 협력해 산업 현장 수요를 반영한 교육 커리큘럼 기획에 주도적으로 참여한다. 금형·성형·용접 등 현장 중심의 직무 교육을 통해 즉시 투입 가능한 실무 인재 육성에 나선다는 방침이다.

코이카는 인력 양성 사업 기획과 기술 훈련 프로그램 운영 총괄 및 사업 전반에 대한 관리를 담당하고, 베트남 교육훈련부는 산하 직업교육 훈련 기관을 통해 각종 운영 지원을 맡는다.

교육 프로그램은 올해 하반기 베트남 현지에서 자동차 분야 기술 교육을 희망하는 청년들을 대상으로 시작해 2031년까지 운영될 예정이다. 수료자들은 자동차 부품 관련 기업으로 취업할 수 있도록 다양한 기회도 제공받는다.

양성된 인력은 베트남뿐만 아니라 한국의 자동차 부품 중소기업들의 우수 인재 확보 기반으로도 활용될 것으로 기대된다.

성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장은 “베트남 자동차 시장의 빠른 성장세가 예상되는 만큼 전문 인력 양성의 필요성도 커지고 있다”며 “현대차그룹의 전문 인력 양성 노하우를 코이카의 개발 협력 전문성과 접목해 베트남 학생들에게 교육 기회를 제공하고, 자동차 관련 산업 현장으로 진로 연계가 강화되는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.

장원삼 코이카 이사장은 “이번 MOU로 산학관 파트너십 기반의 인재 양성 협력 체계를 구축했다“며 ”베트남 산업 수요에 맞춘 인적 경쟁력과 자동차 산업 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

레 꿘 베트남 교육훈련부 차관은 “베트남 정부는 이번 인력 양성 협력을 통해 전문 인력 부족 문제를 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “자동차 전문 인력양성을 위한 지원 정책을 적극적으로 추가 발굴하겠다”고 강조했다.

베트남은 젊고 역동적인 인구 구조와 빠른 산업 고도화가 진행 중인 국가로, 자동차 산업 전반에서 중장기 성장 잠재력이 큰 시장 중 한 곳으로 평가받고 있다.

특히, 현대차그룹은 지난해 총 8만251대를 판매해 현지 메이커인 빈패스트에 이어 판매 순위 2위를 기록했으며, 올해도 3월까지 전년 대비 13.4% 늘어난 2만155대 판매하며 성장세를 이어가고 있다.

아울러 현지 합작 공장인 HTMV(Hyundai Thanh Cong Vietnam auto Manufacturing corporation)를 운영하는 등 현지 생산 및 판매 기반도 강화하고 있다.

한편, 현대차그룹은 베트남 대학생 지원과 청소년 교육 격차 해소를 위해 운영 중인 ‘현대점프스쿨 베트남’을 비롯해 다양한 사회공헌 활동도 펼치고 있다.

‘현대점프스쿨 베트남’은 2013년 국내에서 시작된 ‘현대점프스쿨’의 운영 노하우를 바탕으로 현대차그룹이 2020년 베트남 현지에 출범한 대표 교육 사회공헌 사업이다. 현지 대학생 멘토들이 소외 계층 청소년들을 가르치고, 장학금과 진로 관련 멘토링을 제공받는 구조로 현재까지 대학생 교사 530명을 양성하고 청소년 2886명이 교육 지원을 받았다.

현대차 정몽구 재단은 ‘글로벌 스칼러십’을 통해 베트남을 포함한 아세안 8개국 외국인 장학생을 선발, 한국 유학을 지원하고 있다. 이 외에도 베트남의 생태계 복원을 돕는 친환경 프로젝트 ‘아이오닉 포레스트’도 현지에서 큰 호응을 얻고 있다.