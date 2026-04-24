담양군, ‘담나귀, 대쪽이, 메티’ 이모티콘 무료 배포

27일 오후 2시부터 선착순 2만 5,000명 대상

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 전남 담양군이 오는 27일 오후 2시부터 29일까지 3일간 담양군청 공식 카카오톡 채널을 통해 신규 관광캐릭터 ‘담나귀, 대쪽이, 메티’를 활용한 이모티콘 16종을 선착순 2만 5000명에게 무료 배포한다.

이번 이벤트는 담양의 관광자원을 홍보하고, 군민 및 관광객과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

이모티콘은 담양의 대표 관광자원인 대나무와 메타세쿼이아 등을 친근하게 형상화한 캐릭터들이 일상 속 감정을 표현하는 ‘움직이는 이모티콘’ 형태로 제작됐다.

신규 가입자는 카카오톡에서 ‘담양군청’을 검색한 뒤 채널을 추가하면 이모티콘을 받을 수 있고, 기존 채널 가입자는 이모티콘 배포 이벤트 시작 후 순차적으로 담양군청 채널을 통해 내려받을 수 있다.

이모티콘은 최초 내려받기 이후 30일간 사용할 수 있다. 담양군청 카카오톡 채널을 추가하면 군정소식, 문화예술 행사 정보 등 유용한 소식들을 매주 금요일 정기적으로 제공받을 수 있다.

이정국 담양군수 권한대행은 “새롭게 선보이는 캐릭터들이 대중의 일상에서 자연스럽게 스며들어 담양의 브랜드 가치를 높여주길 기대한다”며 “제25회 담양 대나무축제에서도 관광 캐릭터를 활용한 풍성한 이벤트를 준비했으니 많은 관심과 참여 바란다”고 말했다.