한-베 비즈니스 포럼 참여…유업계 유일 분유 수출 파트너십, 수출 핵심거점으로

[헤럴드경제=박연수 기자] 남양유업이 베트남 유통 대기업 ‘푸 타이 홀딩스’와 3년간 700억원 규모의 K-분유 기반 K-푸드 산업 협력 및 시장 확대를 위한 MOU(전략적 업무협약)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 MOU는 대통령 경제사절단 일정의 일환으로 진행된 한국-베트남 비즈니스 포럼 현장에서 체결됐다. 푸 타이 홀딩스는 베트남 전역 63개 성·시에 16만개 소매 판매처와 1000여개 슈퍼마켓, 2000여개 편의점, 2500여개 도매 유통망을 보유한 유통 기업이다.

이번 협약은 국산 원유 기반 조제분유(임페리얼XO·아이엠마더 등) 중심 협력을 넘어 유제품 전반과 커피(프렌치카페), 단백질(테이크핏) 등 K-분유에서 K-푸드 제품군으로 협력 범위를 확대한 데 의미가 있다.

남양유업은 올해 1월 푸 타이 홀딩스와 조제분유 수출 파트너십을 체결하며 베트남 시장에 진출했다. 이후 전통시장과 베이비샵 중심 채널을 기반으로 주요 거점 도시를 중심으로 입점을 확대하며 시장 안착 기반을 구축하고 있다.

남양유업은 푸 타이 홀딩스의 유통 역량을 기반으로 채널별 운영 전략과 공급 효율을 고도화해 나갈 계획이다.

김승언 남양유업 대표집행임원(사장)은 “올해 초 100% 국산 원유 기반 조제분유로 시작한 협력이 베트남 현지에서 기반을 확보하며 이번 MOU를 통해 K-분유에서 K-푸드 전반으로 확장되는 단계에 들어섰다”며 “신뢰를 바탕으로 다양한 유제품군을 통해 베트남을 동남아 수출의 핵심 거점으로 만들어 나가겠다”고 말했다.