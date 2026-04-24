[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 저출산과 인구 감소 위기를 돌파하기 위해 신혼부부가 적금한 금액만큼 지자체가 똑같은 금액을 얹어주는 이른바 ‘1:1 자산형성 지원’ 카드를 전국 최초로 도입한다고 24일 밝혔다.

이를 위해 달성군은 전날 NH농협은행 달성군지부와 ‘신혼부부 목표달성적금 지원사업’ 업무협약을 체결했다.

이번 사업의 핵심은 ‘원금의 두 배’다.

신혼부부가 매월 10만 원씩 2년 만기를 채우면 군이 적금 만기 시점에 240만원을 추가로 지원한다. 가입자는 만기 시 본인의 저축액 두 배에 달하는 금액과 은행 이자까지 더해진 목돈을 손에 쥐게 된다.

달성군은 이번 협약 이후 오는 9월부터 본격적인 가입자 모집을 시작할 예정이다.

신청 대상은 달성군 거주 및 소득 등 일정 요건을 충족하는 신혼부부다. 세부적인 신청 자격과 일정은 달성군 공식 누리집 및 소통누리망(SNS) 등을 통해 하반기 중 안내될 계획이다.

김형년 NH농협은행 달성군지부장은 “달성군의 혁신적인 정책에 농협이 동참하게 되어 매우 뜻깊다”며 “신혼부부들이 체감할 수 있는 혜택을 제공할 수 있도록 금융상품 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최재훈 달성군수는 “결혼 이후 가장 큰 부담인 경제적 자립 문제를 완화하기 위해 전국 최초로 1:1 매칭 지원을 추진하게 됐다”며 “이번 협약이 신혼부부들에게 ‘달성군에 살면 미래가 있다’는 확신을 주는 계기가 되길 바란다”고 말했다.