수도권 중심 창업 구조 탈피…4대 도시 우선 선정 2030년까지 글로벌 100위권 5곳 목표 올해 4500억원 모펀드, 2030년까지 3.5조 자펀드 조성

[헤럴드경제=부애리 기자] 정부가 2030년까지 창업도시 10곳을 지정해 지역 창업생태계를 글로벌 수준으로 도약시킨다고 24일 밝혔다. 대전·대구·광주·울산 등 4대 도시가 우선 선정됐으며 추후 6곳이 추가된다.

중소벤처기업부는 이날 구윤철 경제부총리 주재로 열린 국가창업시대 전략회의에서 관계부처 합동으로 ‘창업도시 조성 프로젝트’를 발표했다.

창업도시란 지역 대학·연구소의 혁신 인재와 공공데이터·실증 인프라 등 지역의 창업자원을 기반으로 창업이 활발히 이루어지는 도시를 말한다. 사업화 연구개발(R&D)·투자 등 정부의 창업지원 수단도 유기적으로 결합한다.

한성숙 중기부 장관은 “단순한 공간 조성을 넘어 인재와 자본, 기술이 결합해 새로운 혁신을 창출하고 창업가들이 지역 내 정착할 수 있는 환경을 조성할 것”이라며 “창업생태계를 구조적으로 변화시키는 정책”이라고 설명했다.

대전·대구·광주·울산, 글로벌 100위권으로 도약

현재 서울은 글로벌 상위권 수준으로 평가 되지만, 비수도권 지역은 창업 분야 글로벌 경쟁력이 크게 뒤처지는 상황이다. 주요 지역 도시들의 창업생태계 순위는 300위권 이하에 머무르고 있다.

이에 정부는 창업자원의 수도권 집중을 완화하고 지역거점 중심의 ‘다핵형 창업생태계’로 전환하기 위해 창업도시 조성 프로젝트를 본격적으로 추진한다. 2030년까지 글로벌 창업생태계 100위권 창업도시 5곳 조성이 목표다.

중기부는 4대 과학기술원 소재 지역인 대전·대구·광주·울산을 창업도시로 우선 선정해 선도모델을 구축할 예정이다. 이후 2030년까지 창업도시 10곳을 조성한다는 계획이다.

4대 지역에서는 과기원별 ‘딥테크 창업중심대학’을 신규 지정한다. 또 과기원 내 ‘창업원’ 신설 및 지역대학 교육협력 강화 등을 통해 지역 핵심 인재를 양성할 계획이다. 대학발 창업을 촉진하기 위해 창업 휴직(3년)·겸직(2년)에 대한 기간을 연장하고, 창업 휴학 제한(4년)도 폐지한다.

6대 도시 추가 선정…국제자유특구·3.5조 자펀드 조성

4대 창업도시 선정 이후에는 벤처금융, 에너지 및 로컬 등 지역 주력산업과 연계해 6대 도시를 추가 선정한다. 6대 지역은 지방정부가 지역 특색에 맞는 세부 전략을 마련하고, 중앙정부가 예산과 사업 등을 공급하는 ‘지방정부 주도, 중앙정부 지원’ 방식으로 추진된다.

지방정부가 직접 기획하는 사업화 패키지 프로그램도 신설된다. 지역 이전기업에 대해서는 기업 부담금을 감면하는 인센티브를 제공할 계획이다.

창업기업 전용 R&D 및 팁스(TIPS·민간투자 연계형 창업 지원 프로그램)를 확대하고 창업 도시 내 신기술에 대한 국제자유특구도 지정한다. 올해 4500억원 규모의 지역성장펀드(모펀드) 조성을 시작으로 2030년까지 총 3조5000억원 규모의 자펀드도 조성할 계획이다.

민관협력 ‘창업도시 추진단’ 구성

정부는 종합적인 지원을 위해 지역 내 연구소, 대학 등 혁신기관이 참여하는 ‘창업도시 추진단’을 민관협력 단체로 구성한다.

엔젤투자허브 및 한국벤처투자 지역 사무소도 대폭 확충해 투자 접근성을 강화한다. 지역별 혁신주체를 통합하는 지역 창업 행사를 창업도시에서 개최해 기술과 사업화 교류도 촉진할 예정이다.

창업도시로 지정된 지역은 올해 하반기부터 본격적인 재정지원을 받게 된다. 중기부는 연간 단위로 추진 성과 등을 점검하고 결과를 반영해 2030년까지 지원에 나선다.