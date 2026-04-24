포켓몬 30주년 200여종 특가…산리오·티니핑 등 반값

[헤럴드경제=김진 기자] 이마트가 5월 5일까지 ‘어린이날 페스타’를 열고, 캐릭터 장난감부터 디지털 완구까지 최대 80% 할인 판매한다고 밝혔다.

먼저 포켓몬 30주년을 맞아 관련 IP 상품 200여종을 특별가에 선보인다. ‘후아유 포켓몬 피카츄’는 50% 할인한 2만2450원에, ‘포켓몬 태그스타 박스·다이맥스 밴드’는 각각 1만7900원·2만1900원에 판매한다. 5월 1일부터는 ‘레고 포켓몬 2종’도 선보인다.

닌텐도 스위치 2 본체와 액세서리 동시 구매 시 최대 2만원 할인 혜택도 제공한다. 닌텐도 스위치 타이틀은 행사카드로 결제하면 최대 20% 할인한다. ‘에어크래프트 미니프로 드론’, ‘로보사이언 코딩로봇’ 등도 최대 30% 싸다. 산리오·미미 캐릭터 등 2000원·3000원 균일가 초저가 상품도 준비했다.

4월 29일까지 완구 행사 상품 6만원 이상 행사카드 결제 시 신세계상품권 1만원을 증정한다. 5월 1일부터 5일까지는 매일 오전 10시~오후 1시 타임딜로 ‘콩순이 자판기(9980원)’, ‘미미 헬로키티 애플하우스(2만940원)’ 등을 선보인다. 5일에는 ‘베이블레이드’ 전품목 50% 할인, ‘레고 스타트팩’ 전품목 40% 할인도 진행한다.

또 이마트에서 15만원 이상 구매한 고객을 대상으로 ‘캐치티니핑 스페셜 캐리어세트(6만원)’, ‘캐치티니핑 딩동핑의 편의점(1만원)’, ‘레고 벤츠 AMG G63(3만4950원)’을 선착순 판매하는 반값딜도 운영한다.

한편 이마트는 5월 6일까지 중고 장난감 기부 캠페인을 전개한다. 사용하지 않는 장난감을 고객만족센터에 기부하면 선착순 2만명에게 할인 쿠폰팩 4종을 증정한다.