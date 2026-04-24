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“재래식 전력으로도 이미 이란 초토화” 주장 이란과의 협상에 “서두르지 않겠다…훌륭한 합의 원해”

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 이란에 핵무기를 사용할 의사가 없다는 점을 분명히 했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 의료비 부담 완화 행사에서 기자들로부터 ‘이란에 핵무기를 사용할 의향이 있냐’는 질문을 받고 “아니다”라고 답했다.

이어 “핵무기 없이도 재래식 방식만으로도 이미 그들을 완전히 초토화했는데 왜 핵무기를 쓰겠나”라고 반문하며 “핵무기를 쓰지 않을 것이다. 핵무기는 그 누구도 결코 사용해선 안 된다”고 강조했다. 그는 질문한 기자를 향해 “왜 그런 멍청한 질문을 하는 것이냐”고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 지난 7일 자신이 제시했던 협상 기한을 앞두고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이란을 겨냥해 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 이란을 압박한 바 있다. 이란을 초토화하겠다는 의사를 수차례 밝힌 바 있어, 그가 핵무기 사용을 염두에 둔 것 아니냐는 관측이 일각에서 제기됐다.

트럼프 대통령은 이란과의 종전 및 비핵화 협상 상황과 관련, “우리는 그들과 대화를 이어오고 있지만, 그들은 지금 누가 나라를 이끌고 있는지조차 모른다. 혼란에 빠져 있다”고 주장했다. 이는 이란 수뇌부가 강경파와 온건파로 분열됐다는 기존 주장을 되풀이 한 것이다. 트럼프 대통령은 22일 이란이 통일된 입장을 내고, 미국과 이란 간 논의가 어떤 식으로건 결론이 날 때까지 휴전을 무기한 연기하겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 “서두르고 싶지 않다”며 “나는 훌륭한 합의를 원한다. 핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전할 수 있는 합의를 원한다”고 말했다.