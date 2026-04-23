[헤럴드경제=민성기 기자] 리포터 출신 방송인 조영구가 어마어마한 자산을 공개했다.

조영구는 22일 공개된 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에 김태진, 박슬기, 김새롬 등 방송 3사 대표 리포터 출신들과 함께 게스트로 출연했다.

영상에서 박슬기는 20년 차 베테랑 리포터인 조영구에게 “사실 지금 방송 안 해도 먹고 사는데 지장 없으시지 않냐”고 물었다.

이에 조영구는 “지금 안 해도 된다”고 답하며 여유로운 경제적 상황을 인정했다.

조영구의 말을 들은 하지영은 “저 진짜 궁금한 거 있다. 진짜 재산이 얼마나 되냐. 리포터계에서 오빠가 재산 제일 많으시다”고 말했다.

박슬기는 “리포터계가 뭐냐”며 조영구의 넘사벽 부를 짐작게 했다.

이어 박슬기는 조영구의 행사 페이를 지적하며 “제가 알기로 행사 페이가 그렇게 높지 않다고 들었다. 근데 그러면 안 된다. 왜냐하면 생태계 교란이다. 많이 받아야 나 같은 애들도 받지”라고 목소리를 높였고, 하지영도 “오빠가 잘 받아야 우리도 먹고 산다”고 덧붙였다.

김태진은 조영구의 페이에 대해 “형님 50에도 달리시지 않냐”고 말했고, 조영구는 멋쩍은 미소로 화답해 모두에게 웃음을 안겼다.

앞서 조영구는 주식 투자 실패와 채무 등으로 약 56억 원의 손실을 본 사실을 털어놓은 바 있다. 하지만 이후 사업을 통해 재기에 성공, 현재는 자신이 보유한 지분 가치만 약 100억 원 규모에 달하는 것으로 알려졌다.