충북 아너소사이어티에 직장인 최초로 이름 올려 “과도한 관심 부담…또 다른 기부로 이어지길”

[헤럴드경제=나은정 기자] SK하이닉스 직원이 익명으로 1억원을 기부해 충북 아너소사이어티 첫 직장인 회원이 된 사실이 뒤늦게 알려졌다.

23일 연합뉴스에 따르면 SK하이닉스 청주캠퍼스 소속 40대 A씨는 지난 1월 충북사회복지공동모금회에 1억원을 기부해 충북 아너소사이어티 99번째 회원이 됐다.

아너소사이어티는 1억원 이상을 기부했거나 5년 내 납부를 약정한 개인 고액 기부자들의 모임으로, 이 지역에서는 주로 기업인 중심으로 구성돼 있었다. A씨는 이 모임에 직장인으로 처음 이름을 올렸다.

A씨는 기부 당시 외부에 알리지 말아 달라며 익명을 요청했지만, 선행이 사회적 귀감이 될 수 있다는 모금회 측의 설득 끝에 뒤늦게 기부 사실이 공개됐다.

그는 “나름대로 할 일을 했을 뿐인데 회사 이름 때문에 과도한 관심을 받을까 봐 처음엔 부담스러웠다”면서도 “다른 사람들의 기부 소식을 접하며 동기부여가 된 것처럼 제 이야기도 또 다른 기부로 이어질 수 있겠다는 생각이 들었다”고 연합뉴스에 밝혔다.

10여 년 전부터 여러 봉사단체에 후원을 해 왔다는 A씨는 자신의 기부에 기업 문화가 영향을 끼쳤다고 언급했다. 그는 “회사 밖 주변 사람들의 행복까지 함께 추구해야 한다는 것이 SK그룹의 경영 철학”이라며 “사내 교육을 통해 지역사회에 보탬이 되고 싶다는 마음을 갖게 됐다”고 설명했다.