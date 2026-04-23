[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 정재광이 이탈리아를 여행중인 근황을 공개했다.

정재광은 최근 자신의 계정을 통해 이탈리아 여행 중 여유를 만끽하고 있는 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 파란 체크 셔츠를 입고 얼굴을 가리지 않은 채 지하철을 타고 있다.

이 모습에 배우 문지인은 “장난 아니다”라고 반응하며 관심을 보였다.

정재광은 지난 2015년 영화 ‘스카우팅 리포트’를 통해 데뷔했다. 이후 그는 OCN ‘구해줘’, SBS ‘열혈사제’, tvN ‘사이코지만 괜찮아’, JTBC ‘알고있지만,’, 디즈니 플러스 ‘최악의 악’, 티빙 ‘우씨왕후’, 디즈니 플러스 ‘강남 비-사이드’ 등 다수 작품에 출연하며 배우로서 존재감을 입증했다. 특히 지난 2025년 넷플릭스 ‘중증외상센터’에서 마취통증의학과 전공의 박경원 역을 맡아 과묵함 속에 인간미를 선보이며 많은 대중들의 눈길을 끌었다.

지난 2025년 MBC 관찰 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연해 하루 종일 산책을 즐기는 소탈한 일상과 동료를 향한 다정함을 보여주며 반전 매력을 선사하기도 했다.

정재광은 가장 최근작인 지난 1월 종영한 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’에서는 서울중앙지검 엘리트 검사 곽병균으로 변신해 다시 한번 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다.