[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 서인영이 화려했던 결혼식 비하인드를 공개했다.

22일 서인영 유튜브 ‘개과천선 서인영’에는 ‘후배 서인영 버르장머리 제대로 고쳐주는 이지혜 (샵 VS 쥬얼리 기싸움)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이지혜는 서인영을 만나 “우리 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 봤었잖아. 너 그때 결혼한다고 꽃 막 준비했을 때잖아”라며 과거를 회상했다.

이에 서인영 “그 1억 꽃장식이요? 사실 협찬받은 거예요”라고 깜짝 고백해 현장을 놀라게 했다. 럭셔리 결혼식의 대명사로 불렸던 비하인드가 사실은 협찬이었다는 솔직한 답변한 것.

이어 이지혜는 “내가 결혼식을 못 갔다. 왜 초대 안 했냐”고 묻자 서인영은 “죄송하다. 왜냐면 거의 숨어서 결혼을 했다”고 말했다.

서인영은 이혼 후 근황에 관해서도 거침이 없었다. 혼자 된 지 얼마나 됐냐는 질문에 그는 “2년 됐어요”라고 답하며 “좀 마음고생은 있었지만 오래 살진 않아서 정은 별로 없어요”라고 쿨한 태도를 보였다.

한편 서인영은 2022년 말 사업가 남성과 결혼했고 이듬해 이혼했다.