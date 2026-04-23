22대1 뚫은 24명 선발…12월까지 공기질 가치 알리는 브랜드 서포터즈 활동 발대식서 쿠킹쇼 열고 통합 공기질 관리 설루션 체험 “쾌적한 공기가 쾌적한 일상 만든다” 브랜드 메시지 전달

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔은 지난 22일 서울 성동구 ‘아뜰리에 8 스튜디오’에서 브랜드 서포터즈 ‘나비엔 에어크루’ 발대식을 열었다고 23일 밝혔다.

‘나비엔 에어크루’는 오는 12월까지 콘텐츠 제작 미션과 오프라인 행사 참여 등을 통해 쾌적한 공기의 가치를 알리는 경동나비엔 공식 브랜드 서포터즈다.

이날 발대식에는 22대1 경쟁률을 뚫고 선발된 24명의 에어크루가 참석했다. 행사에서는 브랜드와 제품 소개, 통합 공기질 관리 설루션 설명, 활동 가이드 안내, 레크리에이션 등이 진행됐다. 참석자 전원에게는 보일러 백팩, 티셔츠, 앞치마, 키링 등으로 구성된 웰컴 기프트가 제공됐다.

행사에는 경동나비엔 광고 모델인 에드워드 리 셰프도 참여해 ‘마음 환기’ 쿠킹쇼를 진행했다. 경동나비엔은 사전에 에어크루를 대상으로 마음에 환기가 필요한 사연을 접수했고, 이 가운데 4개 사연을 선정해 에드워드 리 셰프와 대화를 나누는 시간을 마련했다.

이어 에드워드 리 셰프는 기분 전환을 돕는 음식으로 직접 개발한 퓨전 한식 메뉴인 불고기 치즈버거와 웨지감자를 현장에서 조리했다. 이 과정에서는 제습 환기청정기와 나비엔 매직 인덕션, 3D 에어후드가 연동돼 요리 매연을 줄이고 실내 공기질을 쾌적하게 유지하는 모습을 선보였다.

참가자들은 완성된 음식을 함께 시식하며 소통의 시간을 가졌다.

경동나비엔은 이번 행사를 통해 제습 환기청정기의 ‘환기’ 기능과 사람의 마음을 ‘환기’한다는 의미를 연결해 브랜드 메시지를 전달했다고 설명했다. 깨끗한 공기로 공간을 환기하듯 따뜻한 음식과 대화로 마음도 환기할 수 있다는 점을 강조했다는 것이다.

경동나비엔 관계자는 “나비엔 에어크루의 다양한 활동을 통해 통합 공기질 관리 설루션의 중요성을 생생하게 전달할 예정”이라며 “일상에서 체감하는 쾌적한 공기의 가치를 알리고 ‘우리 집 공기는 경동나비엔’이라는 확신을 더 많은 분들이 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.