[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]세계태권도연맹(WTF) 조정원 총재가 대경대 유진선 설립자(이사장)의 초청으로 한류캠퍼스에서 본교 남양주 태권도과 학생 200여명을 대상으로 22일 ‘세계태권도의 새로운 가능성’이라는 주제로 특강을 열었다.

조 총재는 이날 특강에서 태권도가 글로벌 스포츠로 성장해 온 과정과 향후 발전 전략을 중심으로 강연을 진행했다.

조 총재는 “태권도는 현재 215개국 이상의 회원국을 보유한 세계적인 스포츠로, 올림픽 공식 종목 중에서도 중요한 위치를 차지하고 있다”고 설명했다.

또 태권도의 세계화와 미래 방향성을 강조했다.

조 총재는 올림픽 종목으로서의 위상, 품새·시범·장애인 태권도의 확장 사례를 소개하며 “태권도 세계화의 주체가 돼야 한다”고 했다.

특히 국제올림픽위원회(IOC) 본부가 있는 스위스 로잔에 태권도 동상이 세워진 사례를 언급하며 “태권도는 올림픽 종목 중 여덟 번째로 기념 조형물이 설치된 종목”이라며 국제적 위상을 강조했다.

강연 말미에는 대경대 태권도과 학생들의 역할도 강조됐다.

조정원 총재는 “대경대 출신 시범단원들이 세계무대에서 활동하고 있다”며 “더 많은 학생들이 세계무대에 진출해 태권도 세계화에 기여하길 기대한다”고 말했다.

대경대 유진선 이사장은 “오늘 특강은 학생들에게 태권도의 미래를 어떻게 설계해야 하는지를 보여준 자리였다“며 ”대경대 태권도과 역시 세계 무대에서 경쟁할 수 있는 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.