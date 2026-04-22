[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 홍석천이 방콕 여행 중 쓰러진 여성을 구조해 화제다.

22일 홍석천은 자신의 SNS 계정을 통해 “방콕 송끄란 축제는 새해맞이 물 축제다. 매년 사고도 끊이지 않는다 한다”며 “올해도 191명의 사망자와 수백 명의 부상자가 나왔다는 뉴스가 전해진다”고 운을 뗐다.

이어 “각종 교통사고가 많지만 마약과 음주가 과해 소중한 생명을 잃는 청년들도 많다”며 “페스티벌 DJ 초청받아 나도 이번 송끄란에 참여해 봤다”고 했다.

그러면서 “다른 페스티벌에서 동생들과 즐기는 도중 음주와 저체온증으로 쓰러진 태국 여성분을 안전한 곳으로 옮겨드렸는데 큰 사고로 이어지지 않아서 다행이었다”고 당시 사고 상황을 전했다.

이어 홍석천은 “음주 상태에서 장시간 물을 맞으며 춤을 추고 소리 지르고 하면 갑자기 쇼크나 저체온증이 올 수 있으니 각별히 조심하길 바란다”며 “올여름 각종 축제가 있을 텐데 무엇보다 안전하게 즐기길 바란다”고 당부했다.

홍석천은 “젊음은 아름답다. 다만 책임감 있게 행동하자”면서 “저 태국 여성분은 내가 홍석천임을 알까?”라고 너스레를 떨었다.

홍석천은 글과 함께 영상을 공개했다. 영상에는 축제를 즐기던 인파 속에서 갑자기 쓰러진 여성을 붙잡고 안전한 곳으로 이동시키는 그의 모습이 담겼다. 홍석천은 여성과 일행을 안심시키며 구조대가 도착할 때까지 함께한 것으로 알려졌다.

누리꾼들은 “오빠 아니었으면 저 여자분은 큰일 날 뻔”, “이게 딸아빠의 힘인가”, “안전이 제일 중요합니다”, “정말 좋은 교훈이다. 인생은 최대한 즐기되, 부주의해서 스스로를 망치는 일은 없도록 중심을 잃지 말아야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.