중기중앙회, 올해 첫 섬유산업위원회 열고 공급망 위기 대응 논의 군·공공 피복류 국산화 확대 방안과 공공조달 우대책 집중 점검 “EU 규제·물류 차질·원가 부담 겹쳐”…고부가 소재 전환 필요성 제기

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 22일 서울 여의도 중기중앙회 이사회의실에서 ‘2026년 제1차 섬유산업위원회’를 열고 섬유업계 공급망 위기 대응과 국산 원단 활용 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

섬유산업위원회는 패션칼라, 직물, 니트 등 섬유산업 관련 중소기업들이 산업 경쟁력 강화와 성장 대응 방안을 마련하기 위해 구성된 위원회다.

이날 회의에는 김권기 한국가방공업협동조합 이사장을 비롯해 한상웅 한국패션칼라산업협동조합연합회 회장, 백승호 대구경북패션칼라산업협동조합 이사장 등 섬유업계 중소기업 대표 22명이 참석했다.

회의에서는 ‘섬유업계 최근 현황 및 제언’ 발표와 함께 군 피복류 국산화 추진 현황, 공공 피복류 국산 원단 구매우대 활성화 방안 등 업계 현안이 논의됐다.

박윤철 한국생산기술연구원 수석연구원은 국내 섬유산업이 업체 수와 생산, 수출 전반에서 장기 감소세를 보이는 가운데 중동 사태에 따른 물류 차질, 탄소저감 등 환경규제 강화, 유럽연합(EU) 디지털제품여권(DPP) 도입 등 복합적인 대외 환경 변화가 업계를 압박하고 있다고 진단했다.

박 연구원은 원사부터 완제품까지 전 스트림 생산구조를 유지하고 있는 국내 섬유산업의 강점을 살려 산업용·기능성 고부가 소재 중심으로 구조 전환을 추진하고, K컬처를 활용한 K패션 육성을 통해 새로운 성장동력을 발굴해야 한다고 제언했다.

이날 위원회에서는 군 피복류 국산화 확대 과정에서 원가 부담과 조달 리스크가 중소 봉제업체에 집중되는 구조적 문제가 공유됐다. 참석자들은 예정가격 현실화와 원단 조달 리스크 분담 구조 마련을 관계부처에 건의해 나가기로 했다.

김권기 섬유산업위원장은 미-이란 전쟁 장기화로 중동 수출길이 막히고 원부자재 가격이 급등하는 등 섬유업계가 어느 때보다 어려운 상황에 놓여 있다고 말했다. 이어 EU 공급망 실사와 친환경 규제 강화 등 대외 환경 변화에도 즉각 대응하기 어려운 것이 현실이라고 덧붙였다.

김 위원장은 섬유산업 활력 회복을 위해 이날 논의된 군 피복류 국산화와 공공조달 부문 국산 원단 활용 방안 등이 관계부처에 적극 반영될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다.