SK매직 ‘투워터 정수기’·나무엑스 A1 나란히 본상 수상 주방가전·로보틱스 부문서 디자인 경쟁력 입증 “AI 기술과 사용자 중심 디자인 결합해 글로벌 웰니스 플랫폼 도약”

[헤럴드경제=홍석희 기자] SK인텔릭스가 독일 ‘레드닷 디자인 어워드 2026’에서 2개의 본상을 받으며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.

SK인텔릭스는 제품 디자인 부문에서 SK매직 ‘투워터 정수기’와 웰니스 로봇 ‘나무엑스 A1’이 각각 본상인 ‘위너’를 수상했다고 22일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 1955년 제정된 독일 국제 디자인 공모전으로, 독일 ‘iF’, 미국 ‘IDEA’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 매년 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 등 3개 부문에서 혁신성과 기능성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

주방 가전 부문에서 본상을 받은 SK매직 ‘투워터 정수기’는 미네랄 워터와 퓨어 워터를 동시에 제공하는 기능을 세련되고 미니멀한 외형에 담아낸 점이 높게 평가됐다. 최근 한국국제소믈리에협회가 주관한 정수기 물맛 품평회에서 최고 등급인 ‘Grand Gold’를 받은 데 이어 이번에는 디자인 경쟁력까지 인정받았다.

로보틱스 부문 본상 수상작인 ‘나무엑스 A1’은 SK인텔릭스의 에이전틱 AI 기술이 적용된 웰니스 로봇이다. 전통 달항아리에서 영감을 얻은 둥글고 부드러운 디자인을 적용해 가전기기가 아닌 집안의 동반자로서 정서적 편안함을 주는 데 초점을 맞췄다.

이 제품은 공간에 자연스럽게 녹아드는 디자인과 자율주행 이동 청정, 지능형 AI 음성 대화 기능이 조화를 이룬 점에서 심사위원단의 호평을 받았다.

SK인텔릭스는 이번 수상으로 헬스 플랫폼 브랜드 ‘SK매직’과 웰니스 로보틱스 브랜드 ‘나무엑스’ 모두 세계적 수준의 디자인 경쟁력을 확인했다고 설명했다.

회사 관계자는 “이번 수상을 통해 SK매직과 나무엑스 모두 세계적 수준의 디자인 경쟁력을 입증했다”며 “앞으로도 AI 기술과 사용자 중심 디자인을 결합해 글로벌 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.