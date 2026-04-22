BDC 제도 시행 이후 국내 첫 BDC 펀드 혁신기업 및 세컨더리 투자 60% 이상

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 기업성장집합투자기구(BDC) 제도 시행 이후 업계 최초로 ‘신한혁신기업성장투자신탁제1호(이하 신한혁신BDC1호)’를 출시했다고 22일 밝혔다.

신한혁신BDC1호는 자산의 60% 이상을 혁신기업 투자와 세컨더리 투자에 배분한다. 초기 투자 이후 일정 수준 검증이 이뤄진 기업을 중심으로 선별 투자한다. 성장성과 함께 리스크 관리를 동시에 고려한 구조다.

세컨더리 방식의 지분 거래를 적극 활용해 비상장 투자에서 발생할 수 있는 유동성 제약을 완화하고 투자 회수 가능성을 높였다.

BDC는 일반 투자자도 성장기업 투자에 참여할 수 있도록 설계된 폐쇄형 공모 펀드로, 혁신기업 및 비상장기업에 대한 모험자본 공급 확대를 목적으로 한다. 펀드 설정 이후 일정 기간 내 코스닥 상장을 통해 유동성을 제공하는 제도적 특징을 가지고 있다.

해당 펀드는 신한자산운용 내 ‘생산적 금융’의 한 축을 담당하는 혁신투자금융본부가 운용을 맡는다.

조성호 신한자산운용 혁신투자금융본부장은 “BDC는 성장기업에 대한 자금 공급과 투자자 수익 기회를 동시에 확대할 수 있는 금융인프라”라며 “엄격한 내부통제와 독립적인 운용 원칙을 바탕으로 국내 모험자본 시장의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.