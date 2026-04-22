국토부 연동 데이터 기반 가격 신뢰도 확보 연식·트림·주행거리 반영 맞춤형 시세 제공 드림카 검색·비교 기능 통해 이용 편의성 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 모빌리티 플랫폼 휘슬이 중고차 ‘픽딜(PeakDeal)’ 서비스에 인공지능(AI) 기반 실거래가 리포트를 도입했다.

국토교통부 연동 데이터를 바탕으로 실제 거래 사례를 반영한 가격 정보를 제공해 중고차 시장의 정보 비대칭 문제를 해소한다는 방침이다.

이번 업데이트로 사용자들은 휘슬 앱 메인 화면에서 ‘내 차 팔기’ AI 리포트를 직관적으로 확인할 수 있게 됐다. 기존 서비스들이 개별 플랫폼의 거래 데이터에 의존했던 것과 달리, 픽딜은 국토교통부 공개 데이터를 포함한 시장 전체의 실거래 가격을 분석해 제공하는 것이 특징이다.

리포트는 사용자가 입력한 차량의 연식, 상세 트림, 주행거리, 사고 유무 등을 종합적으로 분석해 최적화된 맞춤형 시세를 도출한다. 특히 최근의 거래 데이터를 지속적으로 반영해 정교한 가치 판단을 지원한다.

이용자 편의 기능도 강화됐다. 내 차뿐만 아니라 평소 관심 있는 ‘드림카’의 실거래 시세를 검색할 수 있으며, 모델별 최고가와 최저가를 한눈에 비교해 합리적인 거래 계획을 수립할 수 있다.

휘슬 픽딜은 다수의 매입 업체가 참여하는 블라인드 경쟁 입찰 방식을 채택하고 있다. 판매자가 제시된 견적을 비교해 최적의 조건으로 거래할 수 있도록 설계되어 가격 투명성을 높이고 불합리한 거래를 방지한다.

휘슬 관계자는 “딜러와 소비자 간 정보 격차를 줄이고 명확한 가격 기준을 제시하기 위해 실거래 데이터 기반 AI 리포트를 고도화했다”며 “앞으로도 합리적인 의사결정을 돕는 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.