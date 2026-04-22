북극 환경서 S10s 군집 비행·SW 실전 검증 6월 ‘북극 발전 엑스포’ 시연 후 본계약 추진 IMT 그룹 협력해 북미 방산 공급망 진입 가속

[헤럴드경제=최은지 기자] 군집 AI 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공이 북미 북극권 훈련·시험센터에 군집 솔루션을 공급하며 글로벌 방산 시장 진출을 본격화한다.

파블로항공은 지난 20일(현지시각) 캐나다 서북부 유콘(Yukon) 지역의 북극 환경 시험센터(ATC)와 군집 자폭 드론 ‘S10s’ 및 군집 운용 소프트웨어 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 계약은 단순 장비 공급을 넘어 북대서양조약기구(NATO) 및 북미 방산 관계자들이 참관하는 환경에서 기술력을 검증받는 실증(POC) 기반 협력이다. ATC는 약 4,000㎢ 규모의 혹한·광역 환경을 갖춘 캐나다 북부 최대 훈련시설로, 최근 북극 지역 안보 중요성이 대두됨에 따라 NATO 소속 국가와 군·정부 기관이 주목하는 요충지다.

파블로항공은 이번 계약을 통해 군집 기반 정찰 및 공격 임무, 대드론(c-UAS) 대응 시나리오, 센서 탐지 및 요격 실험 등 다양한 전투체계 운용 테스트를 수행한다. 이를 통해 극지 및 고위도 작전 환경에서의 실전 활용 가능성을 입증하고, 향후 NATO와 북미 방산 시장 수출을 위한 거점을 마련한다는 구상이다. 특히 국내 방산 드론 기업 중 최초로 북극 환경에서 군집 운용 능력을 검증하게 된다.

양측은 오는 6월 캐나다 이누빅에서 개최되는 ‘북극 발전 엑스포 2026(Arctic Development Expo 2026)’에 공동 참여해 NATO 및 북미 방산 관계자 200여명을 대상으로 S10s 군집 전술 비행 시연을 진행할 계획이다.

이번 실증과 시연은 캐나다 방산 제조기업인 IMT 그룹과의 현지 양산 및 공급을 위한 본계약 체결을 목표로 추진된다. IMT 그룹은 향후 파블로항공의 군집 드론 솔루션에 대한 북미 및 NATO 시장 내 사업화를 돕는 전략적 파트너 역할을 맡는다.

김영준 파블로항공 의장은 “이번 ATC와의 계약은 파블로항공의 군집 기술이 NATO 시장에 진입하는 전략적 이정표”라며 “IMT 그룹과의 협력을 기반으로 북미 시장 내 실질적인 사업 성과를 도출할 수 있도록 추진하겠다”고 말했다.