[헤럴드경제=이원율 기자]중국에서 할리우드 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’에 대한 보이콧 움직임이 감지되고 있다.

중국인 캐릭터 설정을 둘러싼 인종차별 논란에 따른 일이다.

21일 중화망 등 중국 매체들에 따르면 영화 개봉에 앞서 공개된 영상에서 중국계 보조 캐릭터의 이름과 묘사가 중국인 비하 요소를 담고 있다는 비판이 온라인을 중심으로 퍼지고 있다.

도마 위 오른 인물은 주인공 앤디의 보조로 나오는 캐릭터 ‘친저우’(秦舟)다. 중국계 배우 선위톈이 연기했다.

중국 누리꾼들은 해당 이름 발음이 서구에서 중국인을 비하할 때 쓰이는 표현인 ‘칭총’(Ching Chong)과 비슷하다며 제작진의 의도를 문제로 삼고 있다. 칭총은 19세기 서구 사회에서 중국인 노동자를 조롱하는 과정 중 생긴 대표적인 비하 표현으로 알려져 있다.

캐릭터 설정도 문제로 지적되는 분위기다.

해당 인물은 영화에서 안경과 체크무늬 셔츠 차림으로 등장해 화려한 패션업계 인물들과 대비, 패션 감각이 부족한 인물로 나오고 있다는 것이다.

상사를 공개적으로 비판하고, 스스로를 과시하는 장면이 포함된 데 대해 서구 사회에서 아시아계 고학력자에게 갖는 ‘공부는 잘하지만 사회성은 부족하다’는 고정관념이 나온 것이라는 비판도 제기되는 모습이다.

과장된 표정과 연기로 인물을 어리숙하게 표현해 “우리(중국인)를 비하하고 조롱했다”는 주장도 나온다.

논란이 이어지면서 중국 온라인에서는 ‘중국 시장을 겨냥하고 있지만 중국인을 비하한다’는 비판과 함께 영화 상영에 반대하는 목소리도 나오고 있다.

홍콩 성도일보는 “이번 논란이 영화 평판과 흥행에 부정적 영향을 줄 수 있다는 전망이 나온다”고 보도했다.

한편 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 20년만에 속편을 보이는 할리우드 작품이다.

‘악마는 프라다를 입는다’(2006)는 동명 소설을 원작으로 기자 지망생 앤드리아(앤 해서웨이 분)가 최고의 패션 매거진 ‘런웨이’에 입사하면서 벌어지는 이야기를 그렸다.

영화는 미국 뉴욕 패션계 뒷이야기를 엿보는 재미와 함께, 앤드리아가 사회 초년생으로 겪는 경험이 공감대를 자아내 흥행했다.

메릴 스트리프가 연기한 보스 미란다, 비서 에밀리(에밀리 블런트), 런웨이 패션 디렉터 나이절(스탠리 투치) 등 캐릭터도 인기몰이를 했다.

영화는 2006년 개봉 당시 3억2600만달러(약 4860억원) 이상의 흥행 수익을 올렸다.

후속편 ‘악마를 프라다를 입는다 2’는 앤드리아가 20년 만에 ‘런웨이’에 기획 에디터로 돌아오며 벌어지는 이야기를 그렸다. 편집장 미란다, 고급 브랜드의 임원이 된 에밀리, 나이절 등 1편의 핵심 캐릭터들도 돌아온다. 이들은 뉴욕 패션계 주도권을 잡기 위한 경쟁에 뛰어든다.