정부 지원 ‘AI선박 특화’ 사업 선정 401억원 투자…연료효율 제고 실증

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 차세대 조선산업 핵심 분야인 인공지능(AI) 선박기술 개발 거점으로 선정돼 기존 하드웨어 중심 조선산업을 소프트웨어·데이터 중심으로 전환한다.

울산시는 과학기술정보통신부가 주관한 ‘인공지능(AI)선박 특화 플랫폼 및 애플리케이션 개발·실증’ 공모사업에 최종 선정돼 국비 207억원을 확보했다. 이에 따라 오는 2029년까지 4년 동안 국비를 포함해 시비 103억원, 민자 91억원 등 총사업비 401억원으로 기존 하드웨어 중심의 선박을 소프트웨어와 데이터 중심으로 전환한다.

이번 사업은 한 번 건조하면 내부 체계 변경이 어려운 선박을 건조 후에도 스마트폰처럼 무선 갱신(업데이트)을 통해 변경해 나갈 수 있는 것이 핵심이다. 즉, 배를 새로 만들지 않고도 최신 자율운항 기능이나 에너지 최적화 기능 등의 성능을 소프트웨어 설치만으로 개선할 수 있다.

또 인공지능(AI)이 실시간 해상 상태를 분석해 가장 적은 연료로 가장 안전하게 갈 수 있는 최적 경로를 찾아내 선박의 연료 효율을 개선하고 탄소 배출을 줄일 수도 있다.

사업은 울산정보산업진흥원 주관으로 HD한국조선해양과 하이어스, 독일 아헨공과대학교가 참여해 추진한다.

HD한국조선해양은 자율항해, 통합제어, 원격관제 등 디지털 선박 분야의 기반 기술을 바탕으로 자율운항 기술 표준화를, ㈜하이어스는 가상환경과 실제 현장을 유기적으로 연결하는 가상 검증 체계 구축을 각각 담당한다. 독일 아헨공과대학교는 유럽 내 인공지능 및 이동수단 분야의 최고 권위 있는 연구 기관으로서 자동차 산업에서 검증된 ‘소프트웨어 중심 자동차’ 기술을 조선 분야에 접목한다.