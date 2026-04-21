[헤럴드경제=김진 기자] BGF리테일은 경남 진주 CU 진주물류센터의 화물연대 집회 현장에서 사상자가 발생한 것과 관련해 원만한 해결을 위해 노력하겠다는 입장을 21일 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 BGF리테일 관계자는 이날 통화에서 “점포 운영 정상화를 위해 다양한 방안을 강구하고 있다”며 “이른 시일 내에 원만한 해결이 될 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다. 이어 “현재 파업으로 인해 회사와 가맹점주들의 피해가 매우 큰 상황으로, 대체 물류 체계를 통해 안정적인 상품 공급에 총력을 기울이고 있다”고 설명했다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 공공운수노조 화물연대의 전날 오전 집회에서 2.5톤 화물차가 집회 참가자들을 치는 사고가 발생해 조합원 1명이 숨지고 다른 조합원 2명이 다치는 사고가 발생했다.

화물연대는 지난 5일 배송 기사 처우개선을 위한 교섭을 요구하며 총파업에 돌입했다. 앞서 진주와 경기 화성·안성, 전남 나주 등에 위치한 CU 물류센터의 출입구를 봉쇄했으며, 17일부터 충북 진천 BGF푸드 공장까지 막았다.

BGF리테일 측은 배송 기사들이 BGF로지스가 아닌 외부 운송사와 개별로 계약을 맺고 있어 직접 교섭 의무가 없다는 입장이다.