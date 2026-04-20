[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 최강희가 살이 오른 근황을 유쾌하고 솔직하게 전했다.

19일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에는 헬스장 폐업 후 배우로 활동 중인 양치승의 근황 영상이 올라왔다.

영상에는 양치승과 절친인 최강희 응원차 촬영장을 방문한 모습이 그려졌다.

양치승은 최강희를 지켜보더니 “사람들이 ‘최강희 왜 이렇게 살쪘어요’라고 나한테 물어볼 거 같다”고 언급하자 최강희는 “다시 설거지하던 얼굴이 나왔다”며 유쾌하게 받아쳤다.

이어 최강희는 “운동 안 하다 보니까 먹는 거를 신나게 먹게 된다”며 “왠지 운동할 때는 이러면 안 될 것 같았는데 고삐가 딱 풀렸다”고 다이어트의 어려움을 털어놨다.

앞서 최강희는 다이어트를 통해 체지방만 7.7% 감량하고 49kg 몸무게를 인증해 화제를 모은 바 있다.

이후 양치승은 최강희의 절친인 코미디언 김미자를 보고 다시 한숨을 쉬었다. 김미자 역시 양치승이 헬스장을 운영하던 당시 운동과 식단 관리로 다이어트에 성공했지만 양치승의 헬스장 폐업 후 시간이 지나 다시 눈에 띄게 살이 오른 모습으로 눈길을 모았다.