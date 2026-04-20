[헤럴드경제=이명수 기자]개그맨 박명수가 20년간 함께한 매니저 한경호 이사와 결별하자 결별 배경을 둘러싼 주장이 제기됐다.

뉴시스에 따르면, 연예계 소식을 다루는 유튜버 이진호는 지난 17일 자신의 채널 영상을 통해 박명수와 한 이사의 결별 배경을 언급했다.

이진호는 영상에서 “지난해 말부터 균열이 있었다”며 “(박명수에게) 큰 회사에 들어가야 한다고 조언하는 사람이 생겼다”고 주장했다.

이어 이진호는 “한 이사가 사실상 지난 1월부터 매니저 업무에서 배제된 상태였다”고 주장했다. 다만 이 같은 내용은 이진호 측 주장으로, 박명수 측이나 한 이사의 공식 입장은 별도로 확인되지 않았다.

박명수와 한 이사는 지난 2005년부터 오랜 기간 호흡을 맞춰왔다. 한 이사는 과거 MBC TV ‘무한도전’과 웹 예능 ‘할명수’ 등에 박명수와 함께 출연하며 대중에게도 얼굴을 알렸다.

박명수는 지난 14일 신동엽, 이수지 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.