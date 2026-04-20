[헤럴드경제=이원율 기자]서울 용산구 이촌동 ‘이촌 르엘’(이촌현대아파트 리모델링) 청약 당첨자들의 최저 가점이 4인 가구가 받을 수 있는 최고점인 것으로 확인됐다.

20일 한국부동산원 청약홈에 발표된 이 단지 당첨 결과를 보면, 1순위 청약을 진행한 5개 주택형(100㎡·106㎡·117㎡·118㎡·122㎡)의 당첨 최저 가점은 모두 69점이었다.

청약 가점은 무주택 기간, 통장 가입 기간, 부양가족 수로 계산한다.

무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이면 만점(84점)이다.

69점은 4인 가구가 받을 수 있는 최고점에 해당한다.

주택형별 최고 가점은 122㎡형이 74점으로 가장 높았다. 이어 106㎡(72점), 100㎡·118㎡(각 71점), 117㎡(69점) 등이 뒤따랐다. 74점은 5인 가구가 받을 수 있는 최고 가점이다.

앞서 지난 9일 진행한 이 단지 특별공급은 10가구 모집에 1465명이 신청했다. 10일에 이뤄진 1순위 청약에서는 78가구 모집에 1만528명이 몰려 평균 134.9대 1 경쟁률을 기록했다.

이촌르엘은 롯데건설이 서울 강북권에서 초고급 주거 브랜드 ‘르엘’을 처음으로 선보이는 단지다. 이촌동 일대 리모델링 추진 단지 중 가장 먼저 분양에 나서는 단지이기도 하다.

단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 9개 동, 전용면적 95~198㎡ 총 750가구 규모로 꾸려진다. 이 중 전용 100~122㎡ 88가구가 일반분양 물량이다.

분양가상한제가 적용돼 일반분양 물량 중 면적이 가장 큰 전용 122㎡의 경우 가격은 31억5500만~33억400만원 수준이다.

인근 래미안첼리투스의 비슷한 면적인 전용 124㎡은 지난 1월12일 44억4998만원(2층)에 팔렸다. 이를 고려하면 약 10억원 시세 차익을 기대할 수 있다는 분석도 나온다.

이촌르엘은 단지 인근 이촌역을 통해 지하철 4호선과 경의중앙선을 이용할 수 있다. 동작대교와 반포대교 등으로 강남권 이동도 비교적 수월한 편이다.

롯데건설 관계자는 “르엘은 강남권 핵심 주거지에 공급하며 고급 주거 브랜드로 자리매김했다”며 ‘강남에서 축적된 브랜드 노하우, 한강변이라는 탁월한 입지로 용산 지역의 상징적인 프로젝트를 진행할 것“이라고 했다.