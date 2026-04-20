[헤럴드경제=이명수 기자] SK하이닉스가 생산직 공개 채용 접수를 시작한 가운데 취업 준비생들의 지원 열기가 뜨겁다. SK하이닉스 입사를 목표로 하는 강좌와 수험서까지 등장해 눈길을 끌고 있다.

뉴시스에 따르면 해커스는 ‘SK하이닉스 단기합격반’ 강좌를 열었다. 해당 강좌에는 기업 분석을 비롯해 자기소개서 작성, 면접 대비, SK그룹 적성검사인 SKCT 준비 등 채용 전 과정이 포함됐다. 취업동스쿨 역시 SKCT 대비를 위한 10일·20일 단기 강좌를 선보이며 수험 수요 공략에 나섰다.

관련 수험새 판매도 증가세다. 온라인 서점 예스24에서는 SK하이닉스 고졸·전문대졸 채용 대비 필기시험 교재가 수험서·자격증 분야 실시간 베스트셀러 1위에 오르기도 했다.

일부러 학력을 낮출까 고민하는 취업 준비생도 있다. 이번 SK하이닉스 채용은 지원자의 최종학력을 고등학교 또는 전문대학 졸업자로 제한하고 있어 학사 이상 학위 소지자는 지원이 불가능하다.

‘하닉고시’라고 불리는 현재의 흐름은 최근 전해진 파격적인 성과급이 원인으로 보인다. 증권가는 SK하이닉스가 올해 약 250조원의 영업이익을 기록할 것으로 내다보고 있다. 영업이익의 10%를 재원으로 삼는 초과이익분배금(PS) 산정 방식에 따라 재원을 약 25조원으로 가정할 때, 전체 임직원 3만 5000명 기준 1인당 평균 성과급은 7억원 수준에 달할 전망이다.