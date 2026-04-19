경선 7곳 기초단체장 후보자 의결 16개 단체장 중 현직 10명 다시 공천 민주당도 18일 기초단체장 공천 완료

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3 지방선거 본선에 나설 국민의힘 부산 16개 기초단체장 후보 공천이 완료됐다.

국민의힘 부산시당 공천관리위원회는 19일 제12차 회의를 열어 경선이 진행된 7곳 기초단체장 후보자들을 의결했다고 밝혔다.

이날 결정된 구청장·군수 후보자들은 ▷서구 공한수 현 서구청장 ▷부산진구 김영욱 현 부산진구청 ▷동래구 장준용 현 동래구청장 ▷해운대구 김성수 현 해운대구청장 ▷사하구 김척수 전 사하구갑 당협위원장 ▷연제구 주석수 현 연제구청장 ▷기장군 정명시 전 기장경찰서장 등이다.

시당 공관위에 따르면 이번 경선은 이달 17~18 이틀간 실시한 선거인단 투표(모바일 전자투표 및 ARS 투표)와 일반국민 여론조사(2개 기관, 각 500명) 결과를 각 50% 비율로 반영했다.

앞서 국민의힘 부산시당은 ▷사상구 이대훈 전 대통령비서실 행정관 ▷북구청장 오태원 현 구청장 ▷강서구 김형찬 현 구청장 ▷남구 김광명 전 시의원 ▷수영구 강성태 현 구청장 ▷금정구 윤일현 현 구청장 ▷동구 강철호 현 부산시의원 ▷중구 최진봉 현 구청장 ▷영도구 안성민 부산시의회 의장 등을 공천했다.

이로써 부산 16개 구·군 단체장 중 10명의 현직 구청장이 국민의힘 후보로 다시 공천을 받았다.

한편 더불어민주당은 지난 18일 16개 기초단체장 공천을 끝냈다. ▷강서구 박상준 현 구의원 ▷사상구 서태경 전 지역위원장 ▷사하구 김태석 전 구청장 ▷북구 정명희 전 구청장 ▷기장군 우성빈 전 국회의장실 정책비서관 ▷해운대구 홍순헌 전 구청장 ▷수영구 김진 구의원 ▷남구 박재범 전 구청장 ▷금정구 김경지 전 지역위원장 ▷동래구 탁영일 구의회 의장 ▷연제구 이정식 중소상공인살리기협회장 ▷부산진구 서은숙 전 구청장 ▷서구 황정재 서구의원 ▷동구 김종우 전 구의원 ▷중구 강희은 구의원 ▷영도구 김철훈 전 구청장 등을 공천했다