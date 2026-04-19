[헤럴드경제=김보영 기자] 자신이 쏟은 음료 리필을 거절했다는 이유로 한 여성이 매장 내 집기를 던지고 종업원을 폭행하는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

19일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘다 엎어버리는 진상녀’ 라는 제목으로 한 패스트푸드점에서 촬영된 영상이 올라왔다.

글에 따르면 사건은 한 여성이 자신이 쏟아버린 콜라 리필을 요구하면서 시작됐다. 이 여성은 종업원이 매장 규정을 이유로 리필을 거부하자 마구 화를 내기 시작했다.

그는 매장 계산대에 올려져 있던 쟁반 등 온갖 물건을 던지고 포스기까지 엎어버렸다. 그럼에도 분이 안 풀렸는지 음식을 준비하는 종업원 공간에 들어가 종업원을 밀치고 얼굴을 때리기까지 했다. 이에 남성 직원은 여성을 막아세우고 행동을 제지시켰으나 여성은 “니가 뭔데 XX이냐”며 폭언을 이어갔다.

당시 사건을 목격하고 영상을 촬영한 이용자는 “여성이 일부러 테이블 위의 콜라 컵을 손가락으로 툭 쳐서 쏟은 뒤 리필을 요구했다”며 “매장 측이 리필이 안된다고 하자 일방적으로 폭력을 쓰기 시작했다. 경찰이 오고 난리가 났었다”고 말했다.

사건은 다른 고객의 신고로 출동한 경찰에 의해 일단락된 것으로 알려졌다.

여성이 종업원을 폭행한 행위는 형법상 폭행죄에 해당하며, 피해 정도에 따라 상해죄로도 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 또한 재물손괴, 업무방해 등 복수의 혐의가 적용될 수 있어 처벌을 피하기 어려울 전망이다.