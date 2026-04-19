한병도, ‘야당 추천 인사 수용’ 주장 野 향해 “야당 되고 득달같이 달려들어…염치 챙기길”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이재명 대통령이 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해달라고 요청한 가운데, 한병도 더불어민주당 원내대표는 이와 관련해 “법에 따른 추천 절차를 신속하게 밟겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 19일 자신의 페이스북에서 이 대통령의 요청을 “국정운영은 투명하게 이뤄져야 한다는 대통령님의 평소 철학이 반영된 결과”라고 언급하며 이같이 말했다.

이어 ‘야당 추천 인사를 수용하라’고 주장한 국민의힘을 향해 “윤석열에게는 특별감찰관 임명을 입 밖으로 꺼내기도 주저하더니, 야당이 되고 나서는 득달같이 달려든다”며 “최소한의 염치와 양심은 챙기시길 바란다. 네 탓, 내 탓 할 때가 아니다”고 비판했다.

그러면서 “대통령의 선의를 왜곡해 정쟁에 활용하는 몰상식한 언행을 그만두라”며 “국회는 국회의 일을 해야 한다. 특별감찰관 추천을 차분히 협의해 나가길 제안한다”고 덧붙였다.