[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주과학기술원(GIST)은 AI융합학과 김경중 교수팀이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 국제 학술대회에서 ‘인간처럼 감정을 읽는 효율적인 AI 기술’로 우수성을 인정받았다고 19일 밝혔다.

김경중 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀은 인간과 컴퓨터 상호작용(HCI) 분야에서 가장 권위 있는 학술대회로 꼽히는 CHI(Conference on Human Factors in Computing Systems) 2026에서 상위 5%의 우수 논문에 수여되는 ‘아너러블 멘션’(Honorable Mention)을 수상했다.

연구팀은 데이터가 많을수록 정확하다는 기존의 통념을 깨고 사용자의 핵심적인 감정 기록만으로 전체 감정의 변화 과정을 정교하게 복원하는 기술을 발표했다.

인공지능(AI)은 클릭이나 시청 시간, 스크롤 같은 행동은 정밀하게 분석하지만, 즐거움이나 스트레스 같은 감정을 파악하는 데에는 한계가 있다.

사용자가 자신의 감정을 직접 기록하는 방식이 활용돼 왔으나, 모든 순간을 일일이 기록해야 했다.

연구팀은 감정이 급격히 변화하는 핵심 순간인 ‘변곡점’만 기록해도 전체 감정 흐름을 정확히 읽어내는 새로운 모델링 기술(PREFAB)을 제안했다.

이 기술은 AI가 사용자의 행동 데이터를 바탕으로 감정의 변화를 예측한 뒤, 감정이 크게 요동치는 변곡점을 스스로 찾아내 사용자에게 질문을 던지는 방식이다.

이 연구는 김 교수가 교신저자로 지도하고 문재영 박사과정생(제1 저자)과 최유진 박사후연구원(공저자), 박유천 석박통합과정생(공저자)이 수행했으며 몰타대 조르지오스 야나카키스 교수, 남덴마크대 데이비드 멜하트 교수가 공저자로 참여했다.