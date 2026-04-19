[헤럴드경제=양대근 기자] 송언석 원내대표는 19일 이재명 대통령을 향해 “공소 취소를 압박해서 오히려 스스로 유죄임을 자백하는 우를 범하지 말고 대장동 재판을 재개해서 조작 증거를 밝혀보길 강력히 권유한다”고 말했다.

19일 송 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열고 “정성호 법무부 장관이 성공한 수사라고 했는데 어째서 반년 만에 조작 수사로 이것이 둔갑할 수 있나”면서 “진실을 밝히는 유일한 길은 대장동 재판 재개”라며 이같이 언급했다.

그는 “대장동 (개발) 비리의 몸통은 하늘이 두 쪽 나도 성남시 수뇌부인 이재명 당시 성남시장”이라며 “하늘이 알고 땅이 알고 국민이 알고 이 대통령 본인마저 인정하는 게 대장동 비리 본질인데 이를 조작 기소 운운하면서 손바닥으로 하늘을 가리려는 무도한 세력이 바로 집권당인 민주당 세력”이라고 비판했다.

또 “대장동 사건은 민주당 인사가 폭로했던 사안으로 문재인 정부에서 이 사건을 처음 수사하기 시작했다”며 “세월이 흘러 윤석열 정부에서 수사 결과가 나왔다고 해서 윤 전 대통령과 국민의힘에 의한 표적성 조작 수사라고 하는 건 어불성설”이라고 주장했다.

송 원내대표는 6·3 지방선거 여야 선거 구도에 대해 “전국 시·도지사 후보 라인업을 살펴보니 이번 선거는 ‘지역을 아는 검증된 일꾼을 뽑을 것이냐, 정치만 아는 비리 낙하산을 뽑을 것이냐’는 선택의 기로에 있는 선거”라며 “민주당 경선에서 ‘명·청(이재명·정청래) 대전’이 벌어져 친청 강경파가 파죽지세 승리를 거둔 걸로 평가된다”고 말했다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보를 향해서도 “카르티에 시계와 현금을 받은 적 없다고 직접 말 못하는 이유가 뭔가. 전 후보는 ‘합동수사본부 수사 결과에 제가 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 내용이 전혀 없다’고 했는데 명백한 거짓말”이라며 “국민의힘은 이미 전 후보를 허위사실 공표 혐의로 고발했지만, 이 발언에 대한 추가 고발도 검토하겠다”고 밝혔다.

또 부산 북갑 보궐선거 출마설이 제기되는 하정우 청와대 AI미래전략수석에 대해 “본인이 맡은 AI 연구는 국가 명운이 걸린 과제”라며 “말장난하고 간 보듯 혼란을 가중하며 부산 유권자를 우롱하지 말고 당장 거취 표명하라”고 지적했다.