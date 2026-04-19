4·19 혁명 기념식 기념사 “독재 군홧발 불평등·빈곤 틈 파고들어, 오직 민생“ “국민주권 함성이 오만·무도한 정권 무너뜨려” “민주주의 위해 희생한 모든 분 찾아내 포상”

[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령은 19일 “민주주의의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 오지 않았다. 민주주의야말로 국민 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 우리가 입증해야 한다”고 말했다.

이날 이 대통령은 서울 강북구 국립 4·19 민주묘지에서 열린 ‘제66주년 4·19 혁명 기념식’에서 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “4·19 혁명 불과 1년 뒤 군부 세력의 쿠데타가 벌어졌고, 세계 10위 경제 강국이자 민주주의 모범국가에서 경천동지할 친위 군사 쿠데타가 현실이 되기도 했다”고 짚었다.

아울러 “독재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들며, 민주주의 파괴를 정당화한다”며 “때로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이 국가의 존재 이유라고 말씀드리는 이유”라고 강조했다.

이어 “그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 4·19 혁명에 대해 “어렵고 힘든 일이지만, 한 가지만큼은 분명하다. 66년 전 4월 19일, 위대한 우리 국민께서 더 나은 세상의 모습을 이미 보여주셨다는 것”이라며 “국민 주권의 우렁찬 함성이 오만하고 무도한 권력을 무너뜨렸고, 시민의 담대한 용기는 굴곡진 현대사의 갈림길마다 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다”고 평가했다.

또 “영구 집권의 욕망에 사로잡힌 자유당 정권은 민주주의·법치주의를 송두리째 짓밟았고, 국민을 향해 총부리를 겨누는 참혹한 만행을 저질렀다”며 “그러나 그 무자비한 탄압 속에서도 내 손으로 나라의 앞날을 지켜내겠다는 국민의 결의와 열망은 꺾이지 않았다”고 언급했다.

이어 “나라의 주인이 국민임을 일깨운 위대한 승리는 유네스코 세계기록유산에 등재됐고, 이제 세계 역사에 남을 민주혁명으로 당당히 기억될 것”이라며 “4·19 민주 이념의 토양 위에서 대한민국은 세계 10대 경제 강국이자 세계를 선도하는 문화 강국으로 눈부신 도약과 번영을 이룰 수 있었다”고 말했다.

그러면서 “서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4·19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 우리 대한 국민은 마침내 내란의 밤을 물리칠 수 있었다”고 강조했다.

평소 여러 차례 강조했듯이 3·1운동부터 이른바 ‘빛의 혁명’까지 한국의 근현대사 속에서 국민 저항의 물줄기가 이어져 왔음을 부각한 것으로 분석된다.

이 대통령은 민주주의의 역사를 두고 “가슴과 뇌리에 새겨진 뚜렷한 기억이 모여, 사리사욕과 당리당략에 빠진 위정자들이 국민의 뜻을 거역할 때마다 나라를 바로 세우고 역사의 물줄기를 돌려놓았다”고 평했다.

이어 “민주유공자와 선열들이 그토록 간절히 소망했던 국민이 주인인 나라를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”며 “대한 국민의 DNA에 오롯이 남겨진 자유와 평등, 통합과 연대의 민주주의를 더 빛나는 미래로 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 다짐했다.

아울러 4·19 혁명 유공자 및 유가족들을 향해 감사와 위로의 말을 건네며 “국민주권 정부는 지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 잊지 않겠다”고 했다.

그러면서 “앞으로도 4·19 혁명을 포함해 민주주의를 위해 희생한 모든 분을 한 분이라도 더 찾아내 포상하고 기록하고 예우할 것”이라며 “고령의 4·19 혁명 유공자들께 시급한 의료지원도 더 강화하고 세심히 챙기겠다”고 약속했다.