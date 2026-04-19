주민 거주지로 찾아가는 마음안심버스로 심리검사, 정신상담 등 심리회복 서비스 제공 주민 200여 명 대상 자가우울검진 QR코드 안내 등 ‘자살예방·생명사랑 캠페인’ 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 바쁜 일상에 지친 주민을 직접 찾아가 상담하는 ‘마음안심버스’를 운영해 주민의 마음 건강을 챙겼다.

지난 15일 관악구보건소 정신건강복지센터를 통해 진행된 이번 심리 회복 지원은 재난, 사고로 인한 트라우마를 비롯해 일상 속 정서적 어려움을 겪고 있는 주민들의 심리 회복 상태를 점검하고 장기 후유증을 예방한다.

구는 ‘마음안심버스’ 운영으로 많은 주민이 거주하는 아파트 단지를 직접 찾아가 전문 검사와 상담을 진행해 접근성과 편의성을 높였다. 서울시 마음안심버스는 주민을 위한 정신 건강서비스를 제공하는 ‘이동형 상담소’다.

이날 마음안심버스에서는 단지에 거주하는 주민 약 30명이 우울감, 극단적 사고 등 예방을 돕는 심리검사, 정신상담 등 심리회복 지원 서비스를 이용했다. 마음안심버스에서 상담을 받은 한 주민은 “가족들 챙기기에만 바빠서 미뤄두기만 했는데, 힘들고 쿵쾅거리는 내 마음을 다잡는데 큰 도움이 됐다”라며 소회를 전했다.

아울러 구는 주민 200명을 대상으로 QR코드를 통한 자가우울검진에 참여할 수 있는 홍보물과 관악구보건소 정신건강복지센터 이용 안내 리플릿을 제공하는 등 ‘자살예방·생명사랑 캠페인’도 함께 진행했다.

관악구보건소 정신건강복지센터에서는 QR코드 기반 자가우울검진과 정신건강상담을 상시 무료로 운영하고 있고, 검진 결과에 따른 전문적이고 체계적인 심리지원을 제공하고 있다.

심리지원과 상담이 필요한 주민은 관악구보건소 정신건강복지센터로 문의하거나 24시간 자살예방 상담전화를 통해 안내받을 수 있다.