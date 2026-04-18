AI 기본사회 정책 설계 기여 평가 국제기구 협력 이끌며 허브 추진 지원 美·스위스 방문 동행해 유치 활동 “입법부 차원서 성과 뒷받침”

[헤럴드경제=서지연 기자] 이재명 대통령이 정부의 인공지능(AI) 정책 설계와 글로벌 AI 허브 유치 활동에 기여한 더불어민주당 차지호 의원에게 감사패를 수여했다.

청와대는 18일 “차 의원이 AI 기본사회 정책의 구상과 설계를 주도하고 글로벌 확산 기반 마련에 기여했다”며 감사패 수여 배경을 밝혔다.

또 “글로벌 AI 허브 설립을 위해 주요 국제기구들과 긴밀히 협의하며 협력 기반을 구축했다”며 “정부가 6개 국제기구와 협력의향서를 체결하는 과정 전반을 적극 지원했다”고 설명했다.

글로벌 AI 허브는 정부가 국내 설립을 추진 중인 AI 분야 국제 협력 플랫폼이다. 정책 협력과 기술 교류를 통해 한국을 AI 거점으로 육성하겠다는 구상이다.

차 의원은 지난달 김민석 국무총리의 미국·스위스 방문 일정에 동행해 글로벌 AI 허브 유치 활동을 지원한 바 있다.

감사패는 지난 13일 정을호 청와대 정무비서관이 대신 전달했다.

차 의원은 “무거운 책임감을 느낀다”며 “글로벌 AI 허브가 실질적인 협력 성과로 이어질 수 있도록 입법부 차원에서도 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.