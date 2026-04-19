홈페이지 통해 접수 비정상적 관행 개선 전담 TF 통해 체계적 관리

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부는 국민 제안접수 창구를 개설했다고 19일 밝혔다.

이 창구는 중소기업의 비정상적인 관행과 제도, 불법·편법 행위 등을 바로잡아 ‘기본이 바로 선 나라’를 만들겠다는 취지로 마련됐다. 중기부는 중소기업 현장에서 느끼는 문제의식을 직접 청취하고 이를 신속히 개선한다는 계획이다.

중기부 홈페이지 내 ‘국민제안접수’ 창구를 통해 제안하면 1차 검토, 선별 후 과제별 집단토론회를 실시하고 추후 추진 과제를 선정 후 개선해 나갈 계획이다.

개선할 수 있는 과제는 즉시 시행하고 시행령 등 법령 개정이 필요한 과제는 연내 마무리를 목표로 추진한다. 중기부는 노용석 제1차관 주재의 태스크포스(TF)도 구성했다. TF 내에는 민간 전문가 중심의 ‘정상화 과제 제안·검토팀’, 실무공무원으로 구성된 ‘정상화 과제 제안·개선팀’을 두고, 정상화 과제 발굴부터 개선까지 체계적으로 관리할 방침이다.

노 차관은 “중소기업 생태계 전반의 역동성을 높이고 성장의 토대를 튼튼히 다지겠다”라며 “일회성에 그치지 않고 지속적인 혁신으로 이어질 예정”이라고 밝혔다.